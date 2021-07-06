Торговая стратегия

Используются два пользовательских индикатора: CCI Extremum Detection и TRIX Color N Bars. Главный нюанс - сигналы на BUY и SELL от обоих индикаторов можно перемешивать как в калейдоскопе. Например CCI может давать два сигнала BUY ('Extremum '-100'' или 'Extremum '+100''), а TRIX также может давать два сигнала ('Trend UP' или 'Trend DOWN'). Таким образом для сигнала BUY можем иметь четыре сигнала. Аналогично и для SELL. Пользовательские индикаторы создаются на таймфрейме 'Working timeframe'. Этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара.

У советника нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. В рынке не более одной позиции.

Торговые сигналы:





Рис. 1. iCCI iTRIX Kaleidoscope Simple





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть только постоянный.

Extremum Detection и TRIX Color N Bars

Параметры пользовательских индикаторов

Kaleidoscope

Выбор сигналов от пользовательских индикаторов

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.