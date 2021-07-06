Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iCCI iTRIX Kaleidoscope Simple - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1376
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая стратегия
Используются два пользовательских индикатора: CCI Extremum Detection и TRIX Color N Bars. Главный нюанс - сигналы на BUY и SELL от обоих индикаторов можно перемешивать как в калейдоскопе. Например CCI может давать два сигнала BUY ('Extremum '-100'' или 'Extremum '+100''), а TRIX также может давать два сигнала ('Trend UP' или 'Trend DOWN'). Таким образом для сигнала BUY можем иметь четыре сигнала. Аналогично и для SELL. Пользовательские индикаторы создаются на таймфрейме 'Working timeframe'. Этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара.
У советника нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. В рынке не более одной позиции.
Торговые сигналы:
Рис. 1. iCCI iTRIX Kaleidoscope Simple
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный.
Extremum Detection и TRIX Color N Bars
Параметры пользовательских индикаторов
Kaleidoscope
Выбор сигналов от пользовательских индикаторов
Additional features:
'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.
Утилита: Открывает на всех открытых ГрафикахVIDYA Color N Bars
Цветной индикатор iVIDYA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)
Индикатор SAR в виде гистограммы (разницы между соседними столбцами)Alert Position Open 2
Помощник - оповещает выбранным звуком об открытии позиции