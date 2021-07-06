CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

iCCI iTRIX Kaleidoscope Simple - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1376
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая стратегия

Используются два пользовательских индикатора: CCI Extremum Detection и TRIX Color N Bars. Главный нюанс - сигналы на BUY и SELL от обоих индикаторов можно перемешивать как в калейдоскопе. Например CCI может давать два сигнала BUY ('Extremum '-100'' или 'Extremum '+100''), а TRIX также может давать два сигнала ('Trend UP' или 'Trend DOWN'). Таким образом для сигнала BUY можем иметь четыре сигнала. Аналогично и для SELL. Пользовательские индикаторы создаются на таймфрейме 'Working timeframe'. Этот же таймфрейм используется для определения момента рождения нового бара.

У советника нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинга. В рынке не более одной позиции.

Торговые сигналы:

    iCCI iTRIX Kaleidoscope Simple

    Рис. 1. iCCI iTRIX Kaleidoscope Simple


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

    Position size management (lot calculation)

    Лот может быть только постоянный.

    Extremum Detection и TRIX Color N Bars

    Параметры пользовательских индикаторов

    Kaleidoscope

    Выбор сигналов от пользовательских индикаторов

    Additional features:

    'Print log' выводит расширенное логирование всех операций.

    Sample ChartSymbol Sample ChartSymbol

    Утилита: Открывает на всех открытых Графиках

    VIDYA Color N Bars VIDYA Color N Bars

    Цветной индикатор iVIDYA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)

    ParabolicSAR Histogram 2 ParabolicSAR Histogram 2

    Индикатор SAR в виде гистограммы (разницы между соседними столбцами)

    Alert Position Open 2 Alert Position Open 2

    Помощник - оповещает выбранным звуком об открытии позиции