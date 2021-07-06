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Индикаторы

ParabolicSAR Histogram 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1549
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Идея индикатора

В версии 2 изменена логика построения гистограммы: теперь гистограмма показывает разницу между текущим столбцом и предыдущим. Благодаря этому можно более наглядно увидеть два момента в работе индикатора SAR: когда индикатор постоянно (практически экспоненциально) растёт и когда индикатор падает. На рисунке ниже стандартный SAR показан в качестве примера:

    ParabolicSAR Histogram 2

    Рис. 1. ParabolicSAR Histogram 2

    iCCI iTRIX Kaleidoscope Simple iCCI iTRIX Kaleidoscope Simple

    Стратегия на основе двух пользовательских индикаторов: 'CCI Extremum Detection' и 'TRIX Color N Bars'. Сигналы можно компоновать.

    Sample ChartSymbol Sample ChartSymbol

    Утилита: Открывает на всех открытых Графиках

    Alert Position Open 2 Alert Position Open 2

    Помощник - оповещает выбранным звуком об открытии позиции

    Candle touches MA Alert Candle touches MA Alert

    Выдача сигнализации при касании индикатора 'MA'