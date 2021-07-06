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ParabolicSAR Histogram 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
В версии 2 изменена логика построения гистограммы: теперь гистограмма показывает разницу между текущим столбцом и предыдущим. Благодаря этому можно более наглядно увидеть два момента в работе индикатора SAR: когда индикатор постоянно (практически экспоненциально) растёт и когда индикатор падает. На рисунке ниже стандартный SAR показан в качестве примера:
Рис. 1. ParabolicSAR Histogram 2
iCCI iTRIX Kaleidoscope Simple
Стратегия на основе двух пользовательских индикаторов: 'CCI Extremum Detection' и 'TRIX Color N Bars'. Сигналы можно компоновать.Sample ChartSymbol
Утилита: Открывает на всех открытых Графиках
Alert Position Open 2
Помощник - оповещает выбранным звуком об открытии позицииCandle touches MA Alert
Выдача сигнализации при касании индикатора 'MA'