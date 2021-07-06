Идея индикатора

В версии 2 изменена логика построения гистограммы: теперь гистограмма показывает разницу между текущим столбцом и предыдущим. Благодаря этому можно более наглядно увидеть два момента в работе индикатора SAR: когда индикатор постоянно (практически экспоненциально) растёт и когда индикатор падает. На рисунке ниже стандартный SAR показан в качестве примера:





Рис. 1. ParabolicSAR Histogram 2