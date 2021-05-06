Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TRIX Color N Bars - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1619
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) на отрезке 'TRIX : trend N Bars' баров определят тренд. При помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_LINE раскрашивает индикатор в три цвета. Первый цвет - тренд не определён, второй - тренд вверх и третий - тренд вниз.
На рисунке ниже - сравнение индикатора MA Color N Bars, обычного TRIX и TRIX Color N Bars:
Рис. 1. TRIX Color N Bars
Выбор сигналов 'Пересечения' для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Доработка первой версииRSI Filling
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) с двумя заливками: сверху и снизу индикатора
Простой советник (облегченный) по индикатору iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA)OsMA Four Colors
Серия индикаторов 'Four Colors' - цветной индикатор iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) на базе четырёх цветов