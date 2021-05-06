Идея индикатора

Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) на отрезке 'TRIX : trend N Bars' баров определят тренд. При помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_LINE раскрашивает индикатор в три цвета. Первый цвет - тренд не определён, второй - тренд вверх и третий - тренд вниз.

На рисунке ниже - сравнение индикатора MA Color N Bars, обычного TRIX и TRIX Color N Bars:





Рис. 1. TRIX Color N Bars