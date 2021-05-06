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Индикаторы

TRIX Color N Bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1619
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) на отрезке 'TRIX : trend N Bars' баров определят тренд. При помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_LINE раскрашивает индикатор в три цвета. Первый цвет - тренд не определён, второй - тренд вверх и третий - тренд вниз.

На рисунке ниже - сравнение индикатора MA Color N Bars, обычного TRIX и TRIX Color N Bars:

TRIX Color N Bars

Рис. 1. TRIX Color N Bars

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