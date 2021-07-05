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MA filling for MT4 - индикатор для MetaTrader 4
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В МТ5 существует автоматический способ заливки области между данными двух индикаторных буферов. МТ4 лишен такой возможности и долгое время эта проблема могла быть решена либо при помощи графических объектов, либо при помощи добавления в пространство между данными других индикаторных буферов. Оба эти способа достаточно громоздкие в реализации и не гарантируют хорошего визуального эффекта (все равно в некоторых случаях получатся пробелы в заполнении).
С появлением в МТ4 возможности рисования на холсте (Canvas) у проблемы появилось элегантное решение, которое демонстрируется на примере двух Moving Average (MA). Использована библиотека Easy Canvas.
Параметры индикатора:
- Filling color - цвет, которым производится заливка области между MA.
- Transparent (0 - 255) - прозрачность заливки. 0 - полностью прозрачная, 255 - полностью непрозрачная.
- MA fast period - период расчета быстрого среднего в барах. Должен быть более 0.
- MA slow period - период расчета медленного среднего в барах. Должен быть более 0.
- MA applied price - цена расчета для обеих MA.
- MA method - метод расчета для обеих МА.
Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.OneSession
Сессия от цены открытия по цену закрытия.
Заливка пространства между MA с учетом направления тренда.Pivots 5 types (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark)
Индикатор рисует на графике 5 видов пивот уровней: Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark, и можно смотреть на текущем графике с любых таймфреймов от M1 до MN.