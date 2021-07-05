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Индикаторы

MA filling for MT4 - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
5848
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
MAFilling.mq4 (20.32 KB) просмотр
\MQL4\Include\
iCanvas.mqh (48.86 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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В МТ5 существует автоматический способ заливки области между данными двух индикаторных буферов. МТ4 лишен такой возможности и долгое время эта проблема могла быть решена либо при помощи графических объектов, либо при помощи добавления в пространство между данными других индикаторных буферов. Оба эти способа достаточно громоздкие в реализации и не гарантируют хорошего визуального эффекта (все равно в некоторых случаях получатся пробелы в заполнении).

С появлением в МТ4 возможности рисования на холсте (Canvas) у проблемы появилось элегантное решение, которое демонстрируется на примере двух Moving Average (MA). Использована библиотека Easy Canvas.

Параметры индикатора:

  • Filling color - цвет, которым производится заливка области между MA.
  • Transparent (0 - 255) - прозрачность заливки.  0 - полностью прозрачная, 255 - полностью непрозрачная.
  • MA fast period - период расчета быстрого среднего в барах. Должен быть более 0.
  • MA slow period - период расчета медленного среднего в барах. Должен быть более 0.
  • MA applied price - цена расчета для обеих MA.
  • MA method - метод расчета для обеих МА.



    cm partial closing position cm partial closing position

    Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.

    OneSession OneSession

    Сессия от цены открытия по цену закрытия.

    MA Filling Trend MA Filling Trend

    Заливка пространства между MA с учетом направления тренда.

    Pivots 5 types (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) Pivots 5 types (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark)

    Индикатор рисует на графике 5 видов пивот уровней: Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark, и можно смотреть на текущем графике с любых таймфреймов от M1 до MN.