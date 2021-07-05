В МТ5 существует автоматический способ заливки области между данными двух индикаторных буферов. МТ4 лишен такой возможности и долгое время эта проблема могла быть решена либо при помощи графических объектов, либо при помощи добавления в пространство между данными других индикаторных буферов. Оба эти способа достаточно громоздкие в реализации и не гарантируют хорошего визуального эффекта (все равно в некоторых случаях получатся пробелы в заполнении).

С появлением в МТ4 возможности рисования на холсте (Canvas) у проблемы появилось элегантное решение, которое демонстрируется на примере двух Moving Average (MA). Использована библиотека Easy Canvas.

Параметры индикатора:

Filling color - цвет, которым производится заливка области между MA.

- цвет, которым производится заливка области между MA. Transparent (0 - 255) - прозрачность заливки. 0 - полностью прозрачная, 255 - полностью непрозрачная.

- прозрачность заливки. 0 - полностью прозрачная, 255 - полностью непрозрачная. MA fast period - период расчета быстрого среднего в барах. Должен быть более 0.

- период расчета быстрого среднего в барах. Должен быть более 0. MA slow period - период расчета медленного среднего в барах. Должен быть более 0.

- период расчета медленного среднего в барах. Должен быть более 0. MA applied price - цена расчета для обеих MA.

- цена расчета для обеих MA. MA method - метод расчета для обеих МА.







