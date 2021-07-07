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Pivots 5 types (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) - индикатор для MetaTrader 4
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Один индикатор объединяет 5 типов пивот-уровней: Классический, Фибоначчи, Камарилья, Вуди, ДеМарк.
Переключаться между ними можно в настройках, в выпадающем списке.
Индикатор рисует горизонтальные линии.
Уровни разворота берутся с любого таймфрейма, выбор таймфрейма есть в настройках.
Формулы расчета пивот-уровней:
Сводная классика
P=(максимум+минимум+закрытие)/3
S1=(2*P)-высокий
S2=P-высокий+низкий
S3=Низкий-2*(Высокий-P)
R1=(2*P)-Низкий
R2=P+Высокий-Низкий
R3=Высокий+2*(P-Низкий)
Разворот Фибоначчи
P=(максимум+минимум+закрытие)/3
S1=P-0,382*(высокий-низкий)
S2=P-0,618*(высокий-низкий)
S3=P-0,764*(высокий-низкий)
R1=P+0,382*(высокий-низкий)
R2=P+0,618*(высокий-низкий)
R3=P+0,764*(высокий-низкий)
Центральная Камарилья
P=(максимум+минимум+закрытие)/3
S1=близко-(максимум-минимум)*1,1/12
S2=близко-(максимум-минимум)*1,1/6
S3=близко-(максимум-минимум)*1,1/4
R1=(максимум-минимум)*1,1/12+закрыть
R2=(максимум-минимум)*1,1/6+закрыть
R3=(максимум-минимум)*1,1/4+закрыть
Вуди Пивот
P=(Высокий+Низкий+2*Закрытие)/4
S1=2*P-высокий
S2=P-высокий+низкий
S3=S2-(P-S1)
R1=2*P-низкий
R2=P+(высокий-низкий)
Р3=Р2+(Р1-П)
Разворот ДеМарк
если (закрыть < открыть)
P=Высокий+2*Низкий+Закрыть
если (закрыть > открыть)
P=2*Высокий+Низкий+Закрыть
еще
P=Высокий+Низкий+2*Закрыть
S1=P/2-высокий
R1=P/2-Низкий
П=П/4
Приятного использования!
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