Один индикатор объединяет 5 типов пивот-уровней: Классический, Фибоначчи, Камарилья, Вуди, ДеМарк.

Переключаться между ними можно в настройках, в выпадающем списке.

Индикатор рисует горизонтальные линии.

Уровни разворота берутся с любого таймфрейма, выбор таймфрейма есть в настройках.













Формулы расчета пивот-уровней:

Сводная классика

P=(максимум+минимум+закрытие)/3

S1=(2*P)-высокий

S2=P-высокий+низкий

S3=Низкий-2*(Высокий-P)

R1=(2*P)-Низкий

R2=P+Высокий-Низкий

R3=Высокий+2*(P-Низкий)

Разворот Фибоначчи

P=(максимум+минимум+закрытие)/3

S1=P-0,382*(высокий-низкий)

S2=P-0,618*(высокий-низкий)

S3=P-0,764*(высокий-низкий)

R1=P+0,382*(высокий-низкий)

R2=P+0,618*(высокий-низкий)

R3=P+0,764*(высокий-низкий)

Центральная Камарилья

P=(максимум+минимум+закрытие)/3

S1=близко-(максимум-минимум)*1,1/12

S2=близко-(максимум-минимум)*1,1/6

S3=близко-(максимум-минимум)*1,1/4

R1=(максимум-минимум)*1,1/12+закрыть

R2=(максимум-минимум)*1,1/6+закрыть

R3=(максимум-минимум)*1,1/4+закрыть



Вуди Пивот

P=(Высокий+Низкий+2*Закрытие)/4

S1=2*P-высокий

S2=P-высокий+низкий

S3=S2-(P-S1)

R1=2*P-низкий

R2=P+(высокий-низкий)

Р3=Р2+(Р1-П)



Разворот ДеМарк

если (закрыть < открыть)

P=Высокий+2*Низкий+Закрыть

если (закрыть > открыть)

P=2*Высокий+Низкий+Закрыть

еще

P=Высокий+Низкий+2*Закрыть

S1=P/2-высокий

R1=P/2-Низкий

П=П/4

Приятного использования!



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