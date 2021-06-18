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Индикаторы

OneSession - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
6142
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор отображает временную сессию по заданному времени, от цены открытия по цену закрытия.

Настройки индикатора:

  • NumberOfDays - количество отображаемых дней
  • TimeBegin - время начала
  • TimeEnd - время окончания
  • Color - цвет
OneSession

    cm-Close Far Loss cm-Close Far Loss

    Советник закрывает самую убыточную позицию за счет прибыльных

    Lock SL Lock SL

    Автоматическая установка лока на SL открытой позиции

    cm partial closing position cm partial closing position

    Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.

    MA filling for MT4 MA filling for MT4

    Заливка пространства между двумя МА для Meta Trader 4