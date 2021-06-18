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OneSession - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор отображает временную сессию по заданному времени, от цены открытия по цену закрытия.
Настройки индикатора:
- NumberOfDays - количество отображаемых дней
- TimeBegin - время начала
- TimeEnd - время окончания
- Color - цвет
cm-Close Far Loss
Советник закрывает самую убыточную позицию за счет прибыльныхLock SL
Автоматическая установка лока на SL открытой позиции
cm partial closing position
Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.MA filling for MT4
Заливка пространства между двумя МА для Meta Trader 4