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MA Filling Trend - индикатор для MetaTrader 4
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Усовершенствованная версия индикатора MAFilling. Изменения:
- Удалены индикаторные буферы. Теперь линии MA отображаются непосредственно на холсте. Их толщину можно указывать без ограничений, которые имеются в терминале (толщина линии в терминале не может быть более 5).
- Заливка области между осуществляется одним из двух цветов, в зависимости от того, какая из линий МА находится в данный момент выше.
Параметры индикатора:
- Upward trend filling color - цвет, которым производится заливка области между MA, если выше находится быстрая средняя.
- Downward trend filling color - цвет, которым производится заливка области между MA, если выше находится медленная средняя.
- Transparent (0 - 255) - прозрачность заливки. 0 - полностью прозрачная, 255 - полностью непрозрачная.
- MA fast period - период расчета быстрого среднего в барах. Должен быть более 0.
- MA fast color - цвет отображения линии быстрой MA. Если указать None, то линия отображаться не будет.
- MA slow period - период расчета медленного среднего в барах. Должен быть более 0.
- MA slow color - цвет отображения линии медленной MA. Если указать None, то линия отображаться не будет.
- MA applied price - цена расчета для обеих MA.
- MA method - метод расчета для обеих МА.
- MA line width - толщина линий для обеих MA.
MA filling for MT4
Заливка пространства между двумя МА для Meta Trader 4cm partial closing position
Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.
Pivots 5 types (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark)
Индикатор рисует на графике 5 видов пивот уровней: Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark, и можно смотреть на текущем графике с любых таймфреймов от M1 до MN.Remainder Division
Остаток от деления.