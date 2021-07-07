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Индикаторы

MA Filling Trend - индикатор для MetaTrader 4

Ihor Herasko
Ihor Herasko

Ihor Herasko

4.8 (26)
11 продуктов 62 кода 46 тем 7483 комментария
Просмотров:
7225
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
MAFilling_Trend.mq4 (27.55 KB) просмотр
\MQL4\Include\
iCanvas.mqh (48.86 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Усовершенствованная версия индикатора MAFilling. Изменения:

  1. Удалены индикаторные буферы. Теперь линии MA отображаются непосредственно на холсте. Их толщину можно указывать без ограничений, которые имеются в терминале (толщина линии в терминале не может быть более 5).
  2. Заливка области между осуществляется одним из двух цветов, в зависимости от того, какая из линий МА находится в данный момент выше. 

Параметры индикатора:

  • Upward trend filling color - цвет, которым производится заливка области между MA, если выше находится быстрая средняя.
  • Downward trend filling color - цвет, которым производится заливка области между MA, если выше находится медленная средняя.
  • Transparent (0 - 255) - прозрачность заливки.  0 - полностью прозрачная, 255 - полностью непрозрачная.
  • MA fast period - период расчета быстрого среднего в барах. Должен быть более 0.
  • MA fast color - цвет отображения линии быстрой MA. Если указать None, то линия отображаться не будет.
  • MA slow period - период расчета медленного среднего в барах. Должен быть более 0.
  • MA slow color - цвет отображения линии медленной MA. Если указать None, то линия отображаться не будет.
  • MA applied price - цена расчета для обеих MA.
  • MA method - метод расчета для обеих МА.
  • MA line width - толщина линий для обеих MA.



MA filling for MT4 MA filling for MT4

Заливка пространства между двумя МА для Meta Trader 4

cm partial closing position cm partial closing position

Советник закрывает позиции частями и переводит их в безубыток.

Pivots 5 types (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) Pivots 5 types (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark)

Индикатор рисует на графике 5 видов пивот уровней: Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark, и можно смотреть на текущем графике с любых таймфреймов от M1 до MN.

Remainder Division Remainder Division

Остаток от деления.