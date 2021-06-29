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cm partial closing position - эксперт для MetaTrader 4
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1.Советник отслеживает открытые позиции по всем или заданному инструменту.
2 При достижении указанной прибыли закрывает часть позиции. Можно указать 4 уровня закрытия позиций. Например через 50 пунктов закрыть 50% Через 100 пунктов закрыть еще 30? Чрез 150 пунктов закрыть 1-% и через 250 пунктов закрыть оставшиеся 10%
3 При первом частичном закрытии советник переводит позицию в безубыток + NoLoss пунктов прибыли. Например NoLoss=10 g тогда при достижении 100 п прибыли советник закроет 50% позиции и поставит SL выше (для buy) цены открытия на 10 пунктов
Сессия от цены открытия по цену закрытия.cm-Close Far Loss
Советник закрывает самую убыточную позицию за счет прибыльных
Заливка пространства между двумя МА для Meta Trader 4MA Filling Trend
Заливка пространства между MA с учетом направления тренда.