Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TRIX Color - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1883
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) в виде цветной линии: цвет определяется положением индикатора относительно нуля. Места пересечения дополнительно подсвечиваются значками - стрелками в направлении сигнала:
Рис. 1. TRIX Color
DVA_Martin
Советник по принципу МартингейлаHigh Low Breakdown
Индикатор показывает пробой high и/или low
The Enhanced Signal To Noise Ratio
"The Enhanced Signal To Noise Ratio" был опубликован в книге John Ehlers-а "Rocket Science for Traders", pg.87-88.TRIX Color Simple
Стратегия по пользовательскому индикатору 'TRIX Color' - отслеживаем появление стрелочек в индикаторных буферах