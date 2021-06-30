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Индикаторы

TRIX Color - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1883
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) в виде цветной линии: цвет определяется положением индикатора относительно нуля. Места пересечения дополнительно подсвечиваются значками - стрелками в направлении сигнала:

TRIX Color

Рис. 1. TRIX Color

DVA_Martin DVA_Martin

Советник по принципу Мартингейла

High Low Breakdown High Low Breakdown

Индикатор показывает пробой high и/или low

The Enhanced Signal To Noise Ratio The Enhanced Signal To Noise Ratio

"The Enhanced Signal To Noise Ratio" был опубликован в книге John Ehlers-а "Rocket Science for Traders", pg.87-88.

TRIX Color Simple TRIX Color Simple

Стратегия по пользовательскому индикатору 'TRIX Color' - отслеживаем появление стрелочек в индикаторных буферах