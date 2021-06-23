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iRSI rule Full - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
В первую версию (iRSI rule) добавлен весь функционал.
Советник сравнивает значение индикатора RSI на баре #1 с минимальным (или максимальным) значением на протяжении 'RSI windows' баров. Например при 'RSI windows' равным '10' минимальное (максимальное) значение ищется между #2 и #11 барами. Сам индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe' (этот же таймфрейм используется, когда нужно определить рождение нового бара). Take Profit, Stop Loss и Trailing - всё задаётся в Points (1.00055-1.00045=10 points)
Рис. 1. iRSI rule Full
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
- Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
- Параметр 'Use time control' - временной интервал поиска торговых сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Time control:
В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг.
RSI:
Параметры индикатора RSI? а также ширина окна ('RSI windows').
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.
ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Визуализация разворотов индикатора iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) на главном графикеiRSI rule
Сравнивается значение RSI на баре #1 и (максимальное или минимальное) значение RSI в пределах 'RSI windows' баров
Скрипт меняет таймфрейм всем графикамRSI Histogram
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в виде цветной гистограммы