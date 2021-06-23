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Индикаторы

Accelerator Oscillator Reverse ARROW - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1753
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Отобразить на основном графике (при помощи графического стиля DRAW_ARROW) моменты реверса индикатора iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC). На рисунке ниже индикатор 'Accelerator Oscillator' добавлен на график вручную, для наглядности.

Accelerator Oscillator Reverse ARROW

Рис. 1.Accelerator Oscillator Reverse ARROW (индикатор 'Accelerator Oscillator' добавлен на график вручную, для наглядности)


    iRSI rule iRSI rule

    Сравнивается значение RSI на баре #1 и (максимальное или минимальное) значение RSI в пределах 'RSI windows' баров

    Always two opposite positions Always two opposite positions

    В рынке всегда две противоположные позиции

    iRSI rule Full iRSI rule Full

    Сравнивается значение RSI на баре #1 и (максимальное или минимальное) значение RSI в пределах 'RSI windows' баров. В первую версию добавлен полный функционал

    Change Timeframe All Charts Change Timeframe All Charts

    Скрипт меняет таймфрейм всем графикам