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Accelerator Oscillator Reverse ARROW - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Отобразить на основном графике (при помощи графического стиля DRAW_ARROW) моменты реверса индикатора iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC). На рисунке ниже индикатор 'Accelerator Oscillator' добавлен на график вручную, для наглядности.
Рис. 1.Accelerator Oscillator Reverse ARROW (индикатор 'Accelerator Oscillator' добавлен на график вручную, для наглядности)
Сравнивается значение RSI на баре #1 и (максимальное или минимальное) значение RSI в пределах 'RSI windows' баровAlways two opposite positions
В рынке всегда две противоположные позиции
Сравнивается значение RSI на баре #1 и (максимальное или минимальное) значение RSI в пределах 'RSI windows' баров. В первую версию добавлен полный функционалChange Timeframe All Charts
Скрипт меняет таймфрейм всем графикам