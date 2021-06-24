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Change Timeframe All Charts - скрипт для MetaTrader 5
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Идея скрипта
Одним махом меняет всем открытым графикам таймфрейм на заданный 'Timeframe'.
Рис. 1. Скрипт 'Change Timeframe All Charts'
iRSI rule Full
Сравнивается значение RSI на баре #1 и (максимальное или минимальное) значение RSI в пределах 'RSI windows' баров. В первую версию добавлен полный функционалAccelerator Oscillator Reverse ARROW
Визуализация разворотов индикатора iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) на главном графике
RSI Histogram
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в виде цветной гистограммыCCI Color N Bars
Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) показывающий цветом перелом тенденции