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Change Timeframe All Charts - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1979
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея скрипта

Одним махом меняет всем открытым графикам таймфрейм на заданный 'Timeframe'.

Change Timeframe All Charts

Рис. 1. Скрипт 'Change Timeframe All Charts'

    iRSI rule Full iRSI rule Full

    Сравнивается значение RSI на баре #1 и (максимальное или минимальное) значение RSI в пределах 'RSI windows' баров. В первую версию добавлен полный функционал

    Accelerator Oscillator Reverse ARROW Accelerator Oscillator Reverse ARROW

    Визуализация разворотов индикатора iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) на главном графике

    RSI Histogram RSI Histogram

    Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) в виде цветной гистограммы

    CCI Color N Bars CCI Color N Bars

    Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) показывающий цветом перелом тенденции