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Советники

iRSI rule - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1256
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Описание

Советник сравнивает значение индикатора RSI на баре #1 с минимальным (или максимальным) значением на протяжении 'RSI windows' баров. Например при 'RSI windows' равным '10' минимальное (максимальное) значение ищется между #2 и #11 барами:

iRSI rule

Рис. 1. iRSI rule

Поиск сигналов только в момент рождения нового бара, в рынке всегда только одна позиции. Если сигнал противоположный - позиция будет закрыта.

    Always two opposite positions Always two opposite positions

    В рынке всегда две противоположные позиции

    MA Alert Crossing Price or Line MA Alert Crossing Price or Line

    Индикатор iMA (Moving Average, MA) сигнализирует когда 'MA' пересекает линию или цену

    Accelerator Oscillator Reverse ARROW Accelerator Oscillator Reverse ARROW

    Визуализация разворотов индикатора iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) на главном графике

    iRSI rule Full iRSI rule Full

    Сравнивается значение RSI на баре #1 и (максимальное или минимальное) значение RSI в пределах 'RSI windows' баров. В первую версию добавлен полный функционал