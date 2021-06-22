Описание

Советник сравнивает значение индикатора RSI на баре #1 с минимальным (или максимальным) значением на протяжении 'RSI windows' баров. Например при 'RSI windows' равным '10' минимальное (максимальное) значение ищется между #2 и #11 барами:





Рис. 1. iRSI rule

Поиск сигналов только в момент рождения нового бара, в рынке всегда только одна позиции. Если сигнал противоположный - позиция будет закрыта.