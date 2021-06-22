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iRSI rule - эксперт для MetaTrader 5
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Описание
Советник сравнивает значение индикатора RSI на баре #1 с минимальным (или максимальным) значением на протяжении 'RSI windows' баров. Например при 'RSI windows' равным '10' минимальное (максимальное) значение ищется между #2 и #11 барами:
Рис. 1. iRSI rule
Поиск сигналов только в момент рождения нового бара, в рынке всегда только одна позиции. Если сигнал противоположный - позиция будет закрыта.
В рынке всегда две противоположные позицииMA Alert Crossing Price or Line
Индикатор iMA (Moving Average, MA) сигнализирует когда 'MA' пересекает линию или цену
Визуализация разворотов индикатора iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) на главном графикеiRSI rule Full
Сравнивается значение RSI на баре #1 и (максимальное или минимальное) значение RSI в пределах 'RSI windows' баров. В первую версию добавлен полный функционал