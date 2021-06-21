Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Always two opposite positions - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2291
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание
Советник старается держать всегда две позиции в рынке: одну SELL и одну BUY. Как только одна позиция будет закрыта, советник старается снова восстановить баланс - одна SELL и одна BUY.
Рис. 1. Always two opposite positions
MA Alert Crossing Price or Line
Индикатор iMA (Moving Average, MA) сигнализирует когда 'MA' пересекает линию или ценуNews Calendar. Новостной Календарь.
Скрипт выводит на график события календаря.
iRSI rule
Сравнивается значение RSI на баре #1 и (максимальное или минимальное) значение RSI в пределах 'RSI windows' баровAccelerator Oscillator Reverse ARROW
Визуализация разворотов индикатора iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) на главном графике