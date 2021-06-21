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Always two opposite positions - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2291
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Описание

Советник старается держать всегда две позиции в рынке: одну SELL и одну BUY. Как только одна позиция будет закрыта, советник старается снова восстановить баланс - одна SELL и одна BUY.

Always two opposite positions

Рис. 1. Always two opposite positions

    MA Alert Crossing Price or Line MA Alert Crossing Price or Line

    Индикатор iMA (Moving Average, MA) сигнализирует когда 'MA' пересекает линию или цену

    News Calendar. Новостной Календарь. News Calendar. Новостной Календарь.

    Скрипт выводит на график события календаря.

    iRSI rule iRSI rule

    Сравнивается значение RSI на баре #1 и (максимальное или минимальное) значение RSI в пределах 'RSI windows' баров

    Accelerator Oscillator Reverse ARROW Accelerator Oscillator Reverse ARROW

    Визуализация разворотов индикатора iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) на главном графике