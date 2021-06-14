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MACDOnTEMA - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Рассчитать индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) на индикаторах iTEMA (Triple Exponential Moving Average, TEMA).
На рисунке ниже сравнение обычного MACD и MACDOnTEMA:
Рис. 1. MACDOnTEMA
MQL-Service AnotherQuotes
Код mql-сервиса для предоставления OHLC-котировок из стороннего источника.Stochastic Levels Histogram EA 2
Советник по одноименному пользовательскому индикатору. Развитие первой версии: теперь есть 'Positions: Only one' и 'Positions: Reverse'
Profit of the current symbol
Индикатор выводит по центру графика прибыль по текущему символуMACDOnTEMA Four Colors
Индикатор MACDOnTEMA в виде гистограммы из четырёх цветов