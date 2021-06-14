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Индикаторы

MACDOnTEMA - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1728
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Рассчитать индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) на индикаторах iTEMA (Triple Exponential Moving Average, TEMA).

На рисунке ниже сравнение обычного MACD и MACDOnTEMA:

    MACDOnTEMA

    Рис. 1. MACDOnTEMA

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