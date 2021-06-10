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Day reversal - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Ожидаем на таймфрейме D1 разницу между максимальной ценой дня и минимальный ценой дня равной или больше заданной 'Signal Size' - после этого (предполагаем) будет разворот. В принципе без разницы на каком таймфрейме запускать советник, так как проверяется цена на таймфрейме D1. Единственный нюанс: если работать только в режиме "Поиск сигнала только в момент рождения нового бара" - тогда на этот поиск влияет параметр 'Working timeframe'.
Торговые сигналы:
Пример ситуаций которые хотелось бы отловить:
Рис. 1. Day reversal
Особенности:
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- При работе в режиме 'внутри бара' ('Search signals, in seconds' больше или равно '10') текущий бар - бар #0, при работе в режиме 'только в момент рождения нового бара' ('Search signals, in seconds' меньше, чем '10') текущий бар - бар #1
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - Таймфрейм на котором ищется новый бар.
Интервал между трейлингом и интервал между поиском сигналов задаются в 'Trailing, in seconds' и 'Search signals, in seconds' соответственно. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" (например '9', '8', ... ,'1') - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.
ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Советник по одноименному пользовательскому индикаторуStochastic Levels Histogram
Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) уровни которого отрисованы гистограммой
Индикатор iDeMarker (DeMarker) с дополнительным буфером в виде точекStochastic Levels Histogram EA 2
Советник по одноименному пользовательскому индикатору. Развитие первой версии: теперь есть 'Positions: Only one' и 'Positions: Reverse'