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Stochastic Levels Histogram EA 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Описание
Новое в версии 2: добавлены опции 'Positions: Only one' и 'Positions: Reverse'
Советник работает по пользовательскому индикатору Stochastic Levels Histogram и генерирует сигнал только в том случае, когда у индикатора есть гистограмма.
Пример обращения к четырём индикаторным буферам ответственным за гистограмму:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Search trading signals | //+------------------------------------------------------------------+ bool SearchTradingSignals(void) { *** double Level2Buffer1[],Level2Buffer2[],Level1Buffer1[],Level1Buffer2[]; ArraySetAsSeries(Level2Buffer1,true); ArraySetAsSeries(Level2Buffer2,true); ArraySetAsSeries(Level1Buffer1,true); ArraySetAsSeries(Level1Buffer2,true); int start_pos=0,count=3; if(!iGetArray(handle_iCustom,2,start_pos,count,Level2Buffer1) || !iGetArray(handle_iCustom,3,start_pos,count,Level2Buffer2) || !iGetArray(handle_iCustom,4,start_pos,count,Level1Buffer1) || !iGetArray(handle_iCustom,5,start_pos,count,Level1Buffer2)) { return(false); }
Советник настроен на получение сигнала только в момент рождения нового бара (параметр 'Search signals, in seconds (< "10" -> only on a new bar)' выставлен в '9' - то есть если значение меньше чем '10' - это автоматически означает поиск сигнала только в момент рождения нового бара). Если есть сигнал - открываем позицию. Если сигнал противоположен существующим позициям - существующие позиции принудительно закрываются и только после этого открывается нова позиция по сигналу.
Таким образом советнику не нужны ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинг.
Пример открытия и закрытия позиций:
Рис. 1. Stochastic Levels Histogram EA 2
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю - этот параметр не используется, оставлен для быстрых тестов при добавлении Стоп лосс и Тейк профит...
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