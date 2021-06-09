Описание



Советник работает по пользовательскому индикатору Stochastic Levels Histogram и генерирует сигнал только в том случае, когда у индикатора есть гистограмма.

Пример обращения к четырём индикаторным буферам ответственным за гистограмму:

bool SearchTradingSignals( void ) { *** double Level2Buffer1[],Level2Buffer2[],Level1Buffer1[],Level1Buffer2[]; ArraySetAsSeries (Level2Buffer1, true ); ArraySetAsSeries (Level2Buffer2, true ); ArraySetAsSeries (Level1Buffer1, true ); ArraySetAsSeries (Level1Buffer2, true ); int start_pos= 0 ,count= 3 ; if (!iGetArray(handle_iCustom, 2 ,start_pos,count,Level2Buffer1) || !iGetArray(handle_iCustom, 3 ,start_pos,count,Level2Buffer2) || !iGetArray(handle_iCustom, 4 ,start_pos,count,Level1Buffer1) || !iGetArray(handle_iCustom, 5 ,start_pos,count,Level1Buffer2)) { return ( false ); }

Советник настроен на получение сигнала только в момент рождения нового бара (параметр 'Search signals, in seconds (< "10" -> only on a new bar)' выставлен в '9' - то есть если значение меньше чем '10' - это автоматически означает поиск сигнала только в момент рождения нового бара). Если есть сигнал - открываем позицию. Если сигнал противоположен существующим позициям - существующие позиции принудительно закрываются и только после этого открывается нова позиция по сигналу.

Таким образом советнику не нужны ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинг.

Пример открытия и закрытия позиций:

Рис. 1. Stochastic Levels Histogram EA

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Мысли после тестов



После тестов появилась мысль ограничивать последующее открытие, например по такому сценарию: сигнал на открытие SELL должен быть НИЖЕ самой низкой позиции SELL ... Но это пока просто мысли, нужно проверять...