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Советники

Stochastic Levels Histogram EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1704
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Описание

Советник работает по пользовательскому индикатору Stochastic Levels Histogram и генерирует сигнал только в том случае, когда у индикатора есть гистограмма.

Пример обращения к четырём индикаторным буферам ответственным за гистограмму:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Search trading signals                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool SearchTradingSignals(void)
  {
   ***
   double Level2Buffer1[],Level2Buffer2[],Level1Buffer1[],Level1Buffer2[];
   ArraySetAsSeries(Level2Buffer1,true);
   ArraySetAsSeries(Level2Buffer2,true);
   ArraySetAsSeries(Level1Buffer1,true);
   ArraySetAsSeries(Level1Buffer2,true);
   int start_pos=0,count=3;
   if(!iGetArray(handle_iCustom,2,start_pos,count,Level2Buffer1) ||
      !iGetArray(handle_iCustom,3,start_pos,count,Level2Buffer2) ||
      !iGetArray(handle_iCustom,4,start_pos,count,Level1Buffer1) ||
      !iGetArray(handle_iCustom,5,start_pos,count,Level1Buffer2))
     {
      return(false);
     }

Советник настроен на получение сигнала только в момент рождения нового бара (параметр 'Search signals, in seconds (< "10" -> only on a new bar)' выставлен в '9' - то есть если значение меньше чем '10' - это автоматически означает поиск сигнала только в момент рождения нового бара). Если есть сигнал - открываем позицию. Если сигнал противоположен существующим позициям - существующие позиции принудительно закрываются и только после этого открывается нова позиция по сигналу.

Таким образом советнику не нужны ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинг.

Пример открытия и закрытия позиций:

Stochastic Levels Histogram EA

Рис. 1. Stochastic Levels Histogram EA

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Мысли после тестов

После тестов появилась мысль ограничивать последующее открытие, например по такому сценарию: сигнал на открытие SELL должен быть НИЖЕ самой низкой позиции SELL ... Но это пока просто мысли, нужно проверять...

    Stochastic Levels Histogram Stochastic Levels Histogram

    Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) уровни которого отрисованы гистограммой

    CCIOnMA Histogram CCIOnMA Histogram

    Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) рассчитанный по iMA (Moving Average)

    Day reversal Day reversal

    Проверка гипотезы: если за день цена прошла определённое расстояние - будет разворот

    DeMarker LiDo Color DeMarker LiDo Color

    Индикатор iDeMarker (DeMarker) с дополнительным буфером в виде точек