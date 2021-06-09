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Stochastic Levels Histogram EA - эксперт для MetaTrader 5
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Описание
Советник работает по пользовательскому индикатору Stochastic Levels Histogram и генерирует сигнал только в том случае, когда у индикатора есть гистограмма.
Пример обращения к четырём индикаторным буферам ответственным за гистограмму:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Search trading signals | //+------------------------------------------------------------------+ bool SearchTradingSignals(void) { *** double Level2Buffer1[],Level2Buffer2[],Level1Buffer1[],Level1Buffer2[]; ArraySetAsSeries(Level2Buffer1,true); ArraySetAsSeries(Level2Buffer2,true); ArraySetAsSeries(Level1Buffer1,true); ArraySetAsSeries(Level1Buffer2,true); int start_pos=0,count=3; if(!iGetArray(handle_iCustom,2,start_pos,count,Level2Buffer1) || !iGetArray(handle_iCustom,3,start_pos,count,Level2Buffer2) || !iGetArray(handle_iCustom,4,start_pos,count,Level1Buffer1) || !iGetArray(handle_iCustom,5,start_pos,count,Level1Buffer2)) { return(false); }
Советник настроен на получение сигнала только в момент рождения нового бара (параметр 'Search signals, in seconds (< "10" -> only on a new bar)' выставлен в '9' - то есть если значение меньше чем '10' - это автоматически означает поиск сигнала только в момент рождения нового бара). Если есть сигнал - открываем позицию. Если сигнал противоположен существующим позициям - существующие позиции принудительно закрываются и только после этого открывается нова позиция по сигналу.
Таким образом советнику не нужны ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трейлинг.
Пример открытия и закрытия позиций:
Рис. 1. Stochastic Levels Histogram EA
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Мысли после тестов
После тестов появилась мысль ограничивать последующее открытие, например по такому сценарию: сигнал на открытие SELL должен быть НИЖЕ самой низкой позиции SELL ... Но это пока просто мысли, нужно проверять...
Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) уровни которого отрисованы гистограммойCCIOnMA Histogram
Индикатор iCCI (Commodity Channel Index, CCI) рассчитанный по iMA (Moving Average)
Проверка гипотезы: если за день цена прошла определённое расстояние - будет разворотDeMarker LiDo Color
Индикатор iDeMarker (DeMarker) с дополнительным буфером в виде точек