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Doji Spinning Top EA 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Новое в версии 2:
- теперь Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг измеряются в Points (1.00045-1.00055=10 points) и только
- добавлен параметр 'Trade mode:'
- введена настройка 'Positions: Maximum Positions ('0' -> OFF)' - ограничение количества позиций
Торговля по двум паттернам - двум очень походим паттернам: 'Doji' и 'Spinning Top'. Проверяем сигналы всегда только в момент рождения нового бара, а вот трейлинг может быть и внутри бара.
Советник не анализирует величину верхней и нижней тени - он ориентируется на размер тела свечи (максимальный размер задаётся в 'Max Body' - если задать его равным '0', то будет торговаться паттерн 'Doji').
Пример сигнала при таких главных параметрах:
- ‘Max Body’ равным 15
Рис. 1. Пример сигнала BUY ('Spinning Top')
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'
- Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Интервал между трейлингом в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Торговая стратегия по индикатору iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) - нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.Last three deals OUT
Индикатор-утилита: выводит на график информацию по последним трём закрытым сделкам
Просмотр спреда: максимальный и минимальный спред (используется CopyTicksRange и поиск) и значение индикаторного буфера spread[]Pending orders UP Single SL and TP
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)