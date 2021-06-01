Doji Spinning Top EA 2

Торговая стратегия

Новое в версии 2:

теперь Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинг измеряются в Points (1.00045-1.00055=10 points) и только добавлен параметр 'Trade mode:' введена настройка 'Positions: Maximum Positions ('0' -> OFF)' - ограничение количества позиций





Торговля по двум паттернам - двум очень походим паттернам: 'Doji' и 'Spinning Top'. Проверяем сигналы всегда только в момент рождения нового бара, а вот трейлинг может быть и внутри бара.

Советник не анализирует величину верхней и нижней тени - он ориентируется на размер тела свечи (максимальный размер задаётся в 'Max Body' - если задать его равным '0', то будет торговаться паттерн 'Doji').

Пример сигнала при таких главных параметрах:

‘Max Body’ равным 15









Рис. 1. Пример сигнала BUY ('Spinning Top')





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'

Параметр 'Trade mode: ' - ограничение в какую сторону торговать. Может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Интервал между трейлингом в секундах задаётся в 'Trailing, in seconds'. Общее правило: если интервал задать меньше, чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции. За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.