Идея торговой стратегии

Стратегия по индикатору Билла Вильямса iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC)

Советник не имеет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие позиций (а позиций может быть более одной) осуществляется по противоположному сигналу. Поиск сигнала - только в момент рождения нового бара. Размер лота всегда постоянный и задаётся в 'Lots'.

Торговые сигналы:

Описание сигналов взято из Accelerator Oscillator

Если входить в рынок в направлении движущей силы (индикатор Acceleration/Deceleration выше нуля, при покупке, или он ниже нуля, при продаже), то необходимы только два зеленых столбца, чтобы купить (два красных столбца, чтобы продать). Если движущая сила против открываемой позиции (индикатор ниже нуля, при покупке, или выше нуля, при продаже), необходимо подтверждение, поэтому требуется дополнительный столбец. В этом случае необходимо, чтобы индикатор показывал три красных столбца выше нулевой линии, для короткой позиции и три зеленых столбца ниже нулевой линии, для длинной.



Пример теста по таймфреймах от 'M1' до 'D1':

Рис. 1. iAC Only Close opposite

использовались такие настройки тестера:

Рис. 2. iAC Only Close opposite