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Советники

iAC Only Close opposite - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1180
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Стратегия по индикатору Билла Вильямса iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC)

Советник не имеет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга. Закрытие позиций (а позиций может быть более одной) осуществляется по противоположному сигналу. Поиск сигнала - только в момент рождения нового бара. Размер лота всегда постоянный и задаётся в 'Lots'.

Торговые сигналы:

Описание сигналов взято из Accelerator Oscillator

Если входить в рынок в направлении движущей силы (индикатор Acceleration/Deceleration выше нуля, при покупке, или он ниже нуля, при продаже), то необходимы только два зеленых столбца, чтобы купить (два красных столбца, чтобы продать). Если движущая сила против открываемой позиции (индикатор ниже нуля, при покупке, или выше нуля, при продаже), необходимо подтверждение, поэтому требуется дополнительный столбец. В этом случае необходимо, чтобы индикатор показывал три красных столбца выше нулевой линии, для короткой позиции и три зеленых столбца ниже нулевой линии, для длинной.


Пример теста по таймфреймах от 'M1' до 'D1':

iAC Only Close opposite

Рис. 1. iAC Only Close opposite

использовались такие настройки тестера:

iAC Only Close opposite

Рис. 2. iAC Only Close opposite

    Last three deals OUT Last three deals OUT

    Индикатор-утилита: выводит на график информацию по последним трём закрытым сделкам

    Two MA one Stochastic Two MA one Stochastic

    Индикатор указывающий места для входа

    Doji Spinning Top EA 2 Doji Spinning Top EA 2

    Торговая стратегия по паттерну 'Doji' и/или 'Spinning Top'

    Spread Control 2 Spread Control 2

    Просмотр спреда: максимальный и минимальный спред (используется CopyTicksRange и поиск) и значение индикаторного буфера spread[]