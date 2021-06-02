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Spread Control 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор создавался в первую очередь для визуального контроля за изменением спреда на исторических данных в тестере стратегий. Именно поэтому рекомендуется данный индикатор в тестере стратегий запускать в режиме "Каждый тик на основе реальных данных".
Индикатор имеет три буфера:
- максимальный спред в баре
- минимальный спред в баре
- значение индикаторного буфера spread[]
Рис. 1. 'Spread Control 2' в тестере стратегий
Кстати, при работе индикатора рекомендую также смотреть в окно 'Data Window' в графу "Спред" ...
Торговая стратегия по паттерну 'Doji' и/или 'Spinning Top'iAC Only Close opposite
Торговая стратегия по индикатору iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) - нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)Pending orders UP DOWN Single SL and TP
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров ВВЕРХ и ВНИЗ от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)