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Индикаторы

Spread Control 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2060
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор создавался в первую очередь для визуального контроля за изменением спреда на исторических данных в тестере стратегий. Именно поэтому рекомендуется данный индикатор в тестере стратегий запускать в режиме "Каждый тик на основе реальных данных".

Индикатор имеет три буфера:

  • максимальный спред в баре
  • минимальный спред в баре
  • значение индикаторного буфера spread[]

    Spread Control 2

    Рис. 1. 'Spread Control 2' в тестере стратегий

    Кстати, при работе индикатора рекомендую также смотреть в окно 'Data Window' в графу "Спред" ...

      Doji Spinning Top EA 2 Doji Spinning Top EA 2

      Торговая стратегия по паттерну 'Doji' и/или 'Spinning Top'

      iAC Only Close opposite iAC Only Close opposite

      Торговая стратегия по индикатору iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) - нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.

      Pending orders UP Single SL and TP Pending orders UP Single SL and TP

      Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)

      Pending orders UP DOWN Single SL and TP Pending orders UP DOWN Single SL and TP

      Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров ВВЕРХ и ВНИЗ от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)