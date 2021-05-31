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Last three deals OUT - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора-утилиты
При помощи графических объектов OBJ_LABEL показать на графике информацию по последним трём закрытым сделкам:
Рис. 1. Last three deals OUT
Two MA one Stochastic
Индикатор указывающий места для входаiRVI Street
Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Нет Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга. Закрытие только обратными сигналами. Есть Мартингейл.
iAC Only Close opposite
Торговая стратегия по индикатору iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) - нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.Doji Spinning Top EA 2
Торговая стратегия по паттерну 'Doji' и/или 'Spinning Top'