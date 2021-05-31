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Индикаторы

Last three deals OUT - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1635
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора-утилиты

При помощи графических объектов OBJ_LABEL показать на графике информацию по последним трём закрытым сделкам:

Last three deals OUT

Рис. 1. Last three deals OUT


    Two MA one Stochastic Two MA one Stochastic

    Индикатор указывающий места для входа

    iRVI Street iRVI Street

    Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Нет Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга. Закрытие только обратными сигналами. Есть Мартингейл.

    iAC Only Close opposite iAC Only Close opposite

    Торговая стратегия по индикатору iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) - нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.

    Doji Spinning Top EA 2 Doji Spinning Top EA 2

    Торговая стратегия по паттерну 'Doji' и/или 'Spinning Top'