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Pending orders UP Single SL and TP - скрипт для MetaTrader 5
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Развитие первой версии Pending orders UP.
Теперь Стопл лосс и Тейк профит будут одинаковые для всей серии отложенных ордеров:
Рис. 1. Pending orders UP Single SL and TP
Spread Control 2
Просмотр спреда: максимальный и минимальный спред (используется CopyTicksRange и поиск) и значение индикаторного буфера spread[]Doji Spinning Top EA 2
Торговая стратегия по паттерну 'Doji' и/или 'Spinning Top'
Pending orders UP DOWN Single SL and TP
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров ВВЕРХ и ВНИЗ от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)Alert Crossing Two MA
Alert при пересечении двух iMA: 'Fast' и 'Slow'