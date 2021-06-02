Pending orders UP Single SL and TP

Просмотр спреда: максимальный и минимальный спред (используется CopyTicksRange и поиск) и значение индикаторного буфера spread[]

Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров ВВЕРХ и ВНИЗ от текущей цены. У всех единый Стоп лосс (одинаковая цена) и единый Тейк профит (одинаковая цена)

Alert при пересечении двух iMA: 'Fast' и 'Slow'