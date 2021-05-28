Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Two MA one Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4094
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Индикатор анализирует значения двух iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) относительно цены и выдаёт совет на вход в позицию.
Рис. 1. Two MA one Stochastic
iRVI Street
Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Нет Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга. Закрытие только обратными сигналами. Есть Мартингейл.RVI Arrow Intersection 2
Индикатор со стилем DRAW_COLOR_ARROW отображает пересечение индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Улучшение первой версии
Last three deals OUT
Индикатор-утилита: выводит на график информацию по последним трём закрытым сделкамiAC Only Close opposite
Торговая стратегия по индикатору iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) - нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.