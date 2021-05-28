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Индикаторы

Two MA one Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4094
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор анализирует значения двух iMA (Moving Average, MA) и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) относительно цены и выдаёт совет на вход в позицию.

Two MA one Stochastic

Рис. 1. Two MA one Stochastic

      iRVI Street iRVI Street

      Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Нет Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга. Закрытие только обратными сигналами. Есть Мартингейл.

      RVI Arrow Intersection 2 RVI Arrow Intersection 2

      Индикатор со стилем DRAW_COLOR_ARROW отображает пересечение индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Улучшение первой версии

      Last three deals OUT Last three deals OUT

      Индикатор-утилита: выводит на график информацию по последним трём закрытым сделкам

      iAC Only Close opposite iAC Only Close opposite

      Торговая стратегия по индикатору iAC (Acceleration/Deceleration, Accelerator/Decelerator Oscillator, AC) - нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс, ни Трейлинга.