Торговая стратегия

version 1.007: теперь используются пользовательские индикаторы RVI Arrow Intersection 2 и RVI Custom Levels. Внимание: RVI Arrow Intersection 2 имеет параметр 'Strict control': при значении 'true' сигналы на BUY выдаются только если обе линии индикатора после пересечения находятся ниже нуля, а сигнала на SELL - если линии выше нуля.

Советник на заданном таймфрейме 'Working timeframe' создаёт индикатор iRVI (Relative Vigor Index, RVI) и в момент рождения нового бара (на заданном таймфрейме 'Working timeframe') ищет сигналы индикатора. В советнике нет ни Стоп лосс ни Тейк профит ни Трейлинга - закрытие позиций осуществляется по обратным сигналам. Можно ограничить в какую сторону торговать при помощи параметра 'Trade mode: ' - параметр может принимать значения 'Allowed only BUY positions', 'Allowed only SELL positions' и 'Allowed BUY and SELL positions'.

Можно ограничить (игнорировать) торговые сигналы, если текущий спред (цена Ask минус цена Bid) больше, чем 'Maximum spread ('0' -> OFF)'. Обратите внимание, если параметр выставить в '0' - этот параметр отключается.

Правила закрытия:

Закрытие позиций осуществляется по обратным сигналам и только в том случае, если суммарная прибыль закрываемых позиций (у учетом комиссий и свопа) больше 'Minumum profit'.

Мартингейл и/или несколько позиций:

Если выставить 'Positions: Only one' в 'true' - это отключит Мартингейл и в рынке будет разрешена только одна позиция. Если выставить в 'false' - это разрешит несколько позиций и Мартингейл. Новая позиция может быть открыта по лучшей цене не ближе чем 'Minimum step between positions' от самой экстремальной позиции. При этом применяется коэффициент увеличения лота 'Martingale coefficient'.

Торговые сигналы:

В момент рождения нового бара ищем пересечение главной и сигнальной линии

сигнал BUY: пересечение снизу-вверх и индикатор находится ниже нуля

сигнал SELL: пересечение сверху-вниз и индикатор находится выше нуля





Рис. 1. iRVI Street, пример Мартингейла (индикаторы на графике добавлены ВУРЧНУЮТОЛЬКО для визуализации)





Additional features:

Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.