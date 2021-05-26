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Close All FIFO - эксперт для MetaTrader 5
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Идея утилиты
Советник выполняет единственное задание сразу после запуска: закрывает все позиции на торговом счёте (без учета Magic и без учета символа) по правилу FIFO. Как только все позиции будут удалены - советник останавливается. ПОсле этого его нужно вручную удалить с графика.
Гистограмма показывает расстояние (в Points) пройденное от 'Open' до 'High' и от 'Open' до 'Low'RVI Custom Levels
Индикатор iRVI (Relative Vigor Index, RVI) у которого два уровня вынесены во входные параметры
Индикатор со стилем DRAW_COLOR_ARROW отображает пересечение индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Улучшение первой версииiRVI Street
Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Нет Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга. Закрытие только обратными сигналами. Есть Мартингейл.