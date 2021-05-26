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Советники

Close All FIFO - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1420
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея утилиты

Советник выполняет единственное задание сразу после запуска: закрывает все позиции на торговом счёте (без учета Magic и без учета символа) по правилу FIFO. Как только все позиции будут удалены - советник останавливается. ПОсле этого его нужно вручную удалить с графика.


Close All FIFO


    Size of a candle histogram v3 Size of a candle histogram v3

    Гистограмма показывает расстояние (в Points) пройденное от 'Open' до 'High' и от 'Open' до 'Low'

    RVI Custom Levels RVI Custom Levels

    Индикатор iRVI (Relative Vigor Index, RVI) у которого два уровня вынесены во входные параметры

    RVI Arrow Intersection 2 RVI Arrow Intersection 2

    Индикатор со стилем DRAW_COLOR_ARROW отображает пересечение индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Улучшение первой версии

    iRVI Street iRVI Street

    Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Нет Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга. Закрытие только обратными сигналами. Есть Мартингейл.