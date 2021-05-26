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Индикаторы

RVI Arrow Intersection 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1915
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Развитие первой версии ( RVI Arrow Intersection ) - добавлен параметр 'Strict control': при значении 'true' сигналы на BUY выдаются только если обе линии индикатора после пересечения находятся ниже нуля, а сигнала на SELL - если линии выше нуля.

Для сравнения обеих версий индикатора на график добавлены: стандартный индикатор RVI (для понимания общей картины), индикатор 'RVI Arrow Intersection' и 'RVI Arrow Intersection 2'. Как видите при строгой проверке сигналов стало меньше, но они более правильные:

RVI Arrow Intersection 2

Рис. 1. RVI Arrow Intersection 2


Можно настроить: 

  • Arrow code for style DRAW_ARROW (font Wingdings) - код значка (берётся из шрифта Wingdings)
  • Vertical shift of arrows in pixels - вертикальное смещение значков

    Close All FIFO Close All FIFO

    Советник-утилита: при запуске закрывает все позиции по правилу FIFO и останавливается

    Size of a candle histogram v3 Size of a candle histogram v3

    Гистограмма показывает расстояние (в Points) пройденное от 'Open' до 'High' и от 'Open' до 'Low'

    iRVI Street iRVI Street

    Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Нет Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга. Закрытие только обратными сигналами. Есть Мартингейл.

    Two MA one Stochastic Two MA one Stochastic

    Индикатор указывающий места для входа