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RVI Arrow Intersection 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Развитие первой версии ( RVI Arrow Intersection ) - добавлен параметр 'Strict control': при значении 'true' сигналы на BUY выдаются только если обе линии индикатора после пересечения находятся ниже нуля, а сигнала на SELL - если линии выше нуля.
Для сравнения обеих версий индикатора на график добавлены: стандартный индикатор RVI (для понимания общей картины), индикатор 'RVI Arrow Intersection' и 'RVI Arrow Intersection 2'. Как видите при строгой проверке сигналов стало меньше, но они более правильные:
Рис. 1. RVI Arrow Intersection 2
Можно настроить:
- Arrow code for style DRAW_ARROW (font Wingdings) - код значка (берётся из шрифта Wingdings)
- Vertical shift of arrows in pixels - вертикальное смещение значков
Советник-утилита: при запуске закрывает все позиции по правилу FIFO и останавливаетсяSize of a candle histogram v3
Гистограмма показывает расстояние (в Points) пройденное от 'Open' до 'High' и от 'Open' до 'Low'
Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Нет Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга. Закрытие только обратными сигналами. Есть Мартингейл.Two MA one Stochastic
Индикатор указывающий места для входа