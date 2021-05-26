Идея индикатора

Развитие первой версии ( RVI Arrow Intersection ) - добавлен параметр 'Strict control': при значении 'true' сигналы на BUY выдаются только если обе линии индикатора после пересечения находятся ниже нуля, а сигнала на SELL - если линии выше нуля.

Для сравнения обеих версий индикатора на график добавлены: стандартный индикатор RVI (для понимания общей картины), индикатор 'RVI Arrow Intersection' и 'RVI Arrow Intersection 2'. Как видите при строгой проверке сигналов стало меньше, но они более правильные:





Рис. 1. RVI Arrow Intersection 2





Можно настроить: