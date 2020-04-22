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Индикаторы

RVI Arrow Intersection - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2028
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

При помощи стиля отображения DRAW_COLOR_ARROW отобразить в главном окне графика значки при пересечении линий индикатора iRVI.

RVI Arrow Intersection

Рис. 1. Индикатор RVI Arrow Intersection


Можно настроить: 

  • Arrow code for style DRAW_ARROW (font Wingdings) - код значка (берётся из шрифта Wingdings)
  • Vertical shift of arrows in pixels - вертикальное смещение значков

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