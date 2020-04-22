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RVI Arrow Intersection - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
При помощи стиля отображения DRAW_COLOR_ARROW отобразить в главном окне графика значки при пересечении линий индикатора iRVI.
Рис. 1. Индикатор RVI Arrow Intersection
Можно настроить:
- Arrow code for style DRAW_ARROW (font Wingdings) - код значка (берётся из шрифта Wingdings)
- Vertical shift of arrows in pixels - вертикальное смещение значков
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