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Индикаторы

Size of a candle histogram v3 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1896
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Две гистограммы - гистограмма выше нуля показывает расстояние от 'Open' до 'High', а гистограмма ниже нуля - от 'Open' до 'Low'.

Size of a candle histogram v3

Рис. 1. Size of a candle histogram v3


    RVI Custom Levels RVI Custom Levels

    Индикатор iRVI (Relative Vigor Index, RVI) у которого два уровня вынесены во входные параметры

    Sound Alert Entry Out 2 Sound Alert Entry Out 2

    Советник-утилита: при закрытии позиции может воспроизвести звук, отослать Push сообщение, выдать Alert с результатом последней сделки. Может добавить информацию по текущей прибыли по торговому счету за день. Может каждый час сообщать: "I am live" (актуально при использовании на vps)

    Close All FIFO Close All FIFO

    Советник-утилита: при запуске закрывает все позиции по правилу FIFO и останавливается

    RVI Arrow Intersection 2 RVI Arrow Intersection 2

    Индикатор со стилем DRAW_COLOR_ARROW отображает пересечение индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Улучшение первой версии