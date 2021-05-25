Size of a candle histogram v3

Индикатор iRVI (Relative Vigor Index, RVI) у которого два уровня вынесены во входные параметры

Советник-утилита: при закрытии позиции может воспроизвести звук, отослать Push сообщение, выдать Alert с результатом последней сделки. Может добавить информацию по текущей прибыли по торговому счету за день. Может каждый час сообщать: "I am live" (актуально при использовании на vps)