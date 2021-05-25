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Size of a candle histogram v3 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Две гистограммы - гистограмма выше нуля показывает расстояние от 'Open' до 'High', а гистограмма ниже нуля - от 'Open' до 'Low'.
Рис. 1. Size of a candle histogram v3
Индикатор iRVI (Relative Vigor Index, RVI) у которого два уровня вынесены во входные параметрыSound Alert Entry Out 2
Советник-утилита: при закрытии позиции может воспроизвести звук, отослать Push сообщение, выдать Alert с результатом последней сделки. Может добавить информацию по текущей прибыли по торговому счету за день. Может каждый час сообщать: "I am live" (актуально при использовании на vps)
Советник-утилита: при запуске закрывает все позиции по правилу FIFO и останавливаетсяRVI Arrow Intersection 2
Индикатор со стилем DRAW_COLOR_ARROW отображает пересечение индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Улучшение первой версии