Пример индикатора, рисующего пилу по ценам High и Low.



Цвет, толщина и стиль линий зигзага меняются случайным образом каждые N тиков. Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_ZIGZAG задается 8 цветов с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() цвет выбирается случайным образом из 14 цветов, хранящихся в массиве colors[].

Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

См. также статью Стили рисования в MQL5



