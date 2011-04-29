CodeBaseРазделы
Индикаторы

DRAW_COLOR_ZIGZAG - индикатор для MetaTrader 5

Пример индикатора, рисующего пилу по ценам High и Low.

Цвет, толщина и стиль линий зигзага меняются случайным образом каждые N тиков. Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_ZIGZAG задается 8 цветов с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() цвет выбирается случайным образом из 14 цветов, хранящихся в массиве colors[].

Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

См. также статью Стили рисования в MQL5

DRAW_COLOR_ZIGZAG

DRAW_COLOR_ARROW DRAW_COLOR_ARROW

Стиль DRAW_COLOR_ARROW рисует на графике разноцветные стрелки (символы), задаваемые кодом символа из шрифта Windings.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Стиль DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 рисует разноцветную гистограмму на двух индикаторных буферах, цвет гистограммы указывается в буфере цвета.

DRAW_COLOR_BARS DRAW_COLOR_BARS

Стиль DRAW_COLOR_BARS рисует бары по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Этот стиль является продвинутой версией стиля DRAW_BARS и позволяет задавать для каждого бара свой цвет из заранее предопределенного набора цветов.

DRAW_COLOR_CANDLES DRAW_COLOR_CANDLES

Стиль DRAW_COLOR_CANDLES, как и DRAW_CANDLES, рисует японские свечи по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Но кроме этого он позволяет задавать цвет для каждой свечи из заданного набора.