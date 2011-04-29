CodeBaseРазделы
DRAW_COLOR_CANDLES - индикатор для MetaTrader 5

Пример индикатора, рисующего в отдельном окне японские свечи по указанному финансовому инструменту. Цвет свечей меняется случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 цвет задается с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() выбирается новый цвет случайным образом из заранее подготовленного списка.

См. также статью Стили рисования в MQL5

DRAW_COLOR_BARS DRAW_COLOR_BARS

Стиль DRAW_COLOR_BARS рисует бары по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Этот стиль является продвинутой версией стиля DRAW_BARS и позволяет задавать для каждого бара свой цвет из заранее предопределенного набора цветов.

DRAW_COLOR_ZIGZAG DRAW_COLOR_ZIGZAG

Стиль DRAW_COLOR_ZIGZAG рисует отрезки разного цвета по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль является цветной версией стиля DRAW_ZIGZAG, то есть позволяет задавать каждому отрезку свой собственный цвет из заранее предопределенного набора цветов.

Kaufman Volatility Kaufman Volatility

Индикатор волатильности (Kaufman Volatility) по книге Перри Кауфмана "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets".

Kaufman Efficiency Ratio Kaufman Efficiency Ratio

Коэффициент эффективности (Kaufman Efficiency Ratio, также известный как "generalized fractal efficiency") описанный в книгах Перри Кауфмана "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets" и "New Trading Systems & Methods".