Kaufman Volatility - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 3506
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор волатильности (Kaufman Volatility) по книге Перри Кауфмана "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets".
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/350
Стиль DRAW_COLOR_CANDLES, как и DRAW_CANDLES, рисует японские свечи по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Но кроме этого он позволяет задавать цвет для каждой свечи из заданного набора.DRAW_COLOR_BARS
Стиль DRAW_COLOR_BARS рисует бары по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Этот стиль является продвинутой версией стиля DRAW_BARS и позволяет задавать для каждого бара свой цвет из заранее предопределенного набора цветов.
Коэффициент эффективности (Kaufman Efficiency Ratio, также известный как "generalized fractal efficiency") описанный в книгах Перри Кауфмана "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets" и "New Trading Systems & Methods".Regression Analysis
Индикатор производит сравнение 4-х методов регрессии (линейная, квадратичная, логарифмическая и экспоненциальная) и выбирает из них наиболее подходящую.