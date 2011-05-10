CodeBaseРазделы
Kaufman Volatility - индикатор для MetaTrader 5

Boris Armenteros
Индикатор волатильности (Kaufman Volatility) по книге Перри Кауфмана "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets".

Индикатор Kaufman Volatility

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/350

DRAW_COLOR_CANDLES DRAW_COLOR_CANDLES

Стиль DRAW_COLOR_CANDLES, как и DRAW_CANDLES, рисует японские свечи по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Но кроме этого он позволяет задавать цвет для каждой свечи из заданного набора.

DRAW_COLOR_BARS DRAW_COLOR_BARS

Стиль DRAW_COLOR_BARS рисует бары по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Этот стиль является продвинутой версией стиля DRAW_BARS и позволяет задавать для каждого бара свой цвет из заранее предопределенного набора цветов.

Kaufman Efficiency Ratio Kaufman Efficiency Ratio

Коэффициент эффективности (Kaufman Efficiency Ratio, также известный как "generalized fractal efficiency") описанный в книгах Перри Кауфмана "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets" и "New Trading Systems & Methods".

Regression Analysis Regression Analysis

Индикатор производит сравнение 4-х методов регрессии (линейная, квадратичная, логарифмическая и экспоненциальная) и выбирает из них наиболее подходящую.