Стиль DRAW_COLOR_CANDLES, как и DRAW_CANDLES, рисует японские свечи по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Но кроме этого он позволяет задавать цвет для каждой свечи из заданного набора.

Стиль DRAW_COLOR_BARS рисует бары по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Этот стиль является продвинутой версией стиля DRAW_BARS и позволяет задавать для каждого бара свой цвет из заранее предопределенного набора цветов.