CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSI steps line - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Mitrofanov
Nikolay Mitrofanov

Nikolay Mitrofanov

4.6 (24)
16 продуктов 5 кодов 1 тема 54 комментария
Просмотров:
2920
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор рассчитывает значения RSI как это делается здесь https://www.mql5.com/ru/code/34704

И рисует линию на графике в местах где цена выходит за пределы экстремумов индикатора RSI.

Горизонтальной линией обозначены места, которые находятся между максимальным и минимальным значениями индикатора RSI.

По умолчанию включен учет пересечения 50% уровня RSI. Это можно можно отключить.


На первой картинке период RSI = 8, без сглаживания, с учетом пересечения 50% уровня.

3


Здесь период RSI = 8, сглаживание EMA с периодом 4, без учета пересечения 50%

1


Здесь период RSI = 14, сглаживание EMA с периодом 7, без учета пересечения 50%

2

    Stochastic Histogram Stochastic Histogram

    Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) в виде гистограммы

    RSIOnMAOnRSI Cross signal only RSIOnMAOnRSI Cross signal only

    Облегчённая стратегия по пользовательскому индикатору 'RSIOnMAOnRSI'

    iRVI Crossing zero Full iRVI Crossing zero Full

    Советник по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI) (полная версия)

    StdDev Custom Smoothing StdDev Custom Smoothing

    Две линии индикатора iStdDev (Standard Deviation, StdDev) в одном подокне: просто StdDev и StdDev рассчитанный по iMA