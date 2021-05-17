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RSI steps line - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рассчитывает значения RSI как это делается здесь https://www.mql5.com/ru/code/34704
И рисует линию на графике в местах где цена выходит за пределы экстремумов индикатора RSI.
Горизонтальной линией обозначены места, которые находятся между максимальным и минимальным значениями индикатора RSI.
По умолчанию включен учет пересечения 50% уровня RSI. Это можно можно отключить.
На первой картинке период RSI = 8, без сглаживания, с учетом пересечения 50% уровня.
Здесь период RSI = 8, сглаживание EMA с периодом 4, без учета пересечения 50%
Здесь период RSI = 14, сглаживание EMA с периодом 7, без учета пересечения 50%
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Советник по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI) (полная версия)StdDev Custom Smoothing
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