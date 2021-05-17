Индикатор рассчитывает значения RSI как это делается здесь https://www.mql5.com/ru/code/34704

И рисует линию на графике в местах где цена выходит за пределы экстремумов индикатора RSI.

Горизонтальной линией обозначены места, которые находятся между максимальным и минимальным значениями индикатора RSI.

По умолчанию включен учет пересечения 50% уровня RSI. Это можно можно отключить.





На первой картинке период RSI = 8, без сглаживания, с учетом пересечения 50% уровня.









Здесь период RSI = 8, сглаживание EMA с периодом 4, без учета пересечения 50%





Здесь период RSI = 14, сглаживание EMA с периодом 7, без учета пересечения 50%





