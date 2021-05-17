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Stochastic Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Главная линия индикатора iStochastic (Stochastic Histogram, STO) выполнена в виде гистограммы. Дополнительно во входные параметры вынесены настройки уровней - 'Stochastic: Value Level #1' и 'Stochastic: Value Level #2'. Настройки уровней полезны при визуальном тестировании стратегий, в которых меняются значение уровней.
Рис. 1. Stochastic Histogram
RSIOnMAOnRSI Cross signal only
Облегчённая стратегия по пользовательскому индикатору 'RSIOnMAOnRSI'High Low N Bar
Индикатор отображает цену High и Low заданного бара (заданного по номеру)
RSI steps line
Рисует линию по экстренумамiRVI Crossing zero Full
Советник по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI) (полная версия)