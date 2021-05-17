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Индикаторы

Stochastic Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1736
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Идея индикатора

Главная линия индикатора iStochastic (Stochastic Histogram, STO) выполнена в виде гистограммы. Дополнительно во входные параметры вынесены настройки уровней - 'Stochastic: Value Level #1' и 'Stochastic: Value Level #2'. Настройки уровней полезны при визуальном тестировании стратегий, в которых меняются значение уровней.

Stochastic Histogram

Рис. 1. Stochastic Histogram

    RSIOnMAOnRSI Cross signal only RSIOnMAOnRSI Cross signal only

    Облегчённая стратегия по пользовательскому индикатору 'RSIOnMAOnRSI'

    High Low N Bar High Low N Bar

    Индикатор отображает цену High и Low заданного бара (заданного по номеру)

    RSI steps line RSI steps line

    Рисует линию по экстренумам

    iRVI Crossing zero Full iRVI Crossing zero Full

    Советник по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI) (полная версия)