Идея индикатора

Главная линия индикатора iStochastic (Stochastic Histogram, STO) выполнена в виде гистограммы. Дополнительно во входные параметры вынесены настройки уровней - 'Stochastic: Value Level #1' и 'Stochastic: Value Level #2'. Настройки уровней полезны при визуальном тестировании стратегий, в которых меняются значение уровней.





Рис. 1. Stochastic Histogram