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High Low N Bar - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Таймфрейм графика, на котором запущен индикатор, должен быть менее D1.
Через параметр 'Bar 'N'' задаётся номер бара, чьи цены High и Low будут отображаться на графике в течении текущего дня. Ниже пример, когда задан бар '0'
Рис. 1. High Low N Bar. Параметр 'Bar 'N'' равен '0'
А вот так выглядит индикатор, если задать бар '1'
Рис. 2. High Low N Bar при заданном баре '1'
Stochastic Filling
Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) с заливкой области между главной и сигнальной линиямиEhlersDecyclerOscillator Arrow EA
Торговля по сигналам пользовательского индикатора 'EhlersDecyclerOscillator Arrow'
RSIOnMAOnRSI Cross signal only
Облегчённая стратегия по пользовательскому индикатору 'RSIOnMAOnRSI'Stochastic Histogram
Индикатор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) в виде гистограммы