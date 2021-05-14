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Индикаторы

High Low N Bar - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2053
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Идея индикатора

Таймфрейм графика, на котором запущен индикатор, должен быть менее D1.

Через параметр 'Bar 'N'' задаётся номер бара, чьи цены High и Low будут отображаться на графике в течении текущего дня. Ниже пример, когда задан бар '0'

High Low N Bar

Рис. 1. High Low N Bar. Параметр 'Bar 'N'' равен '0'

А вот так выглядит индикатор, если задать бар '1'

High Low N Bar

Рис. 2. High Low N Bar при заданном баре '1'

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