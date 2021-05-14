Идея индикатора

Таймфрейм графика, на котором запущен индикатор, должен быть менее D1.

Через параметр 'Bar 'N'' задаётся номер бара, чьи цены High и Low будут отображаться на графике в течении текущего дня. Ниже пример, когда задан бар '0'





Рис. 1. High Low N Bar. Параметр 'Bar 'N'' равен '0'

А вот так выглядит индикатор, если задать бар '1'

Рис. 2. High Low N Bar при заданном баре '1'