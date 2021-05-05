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Индикаторы

RSI Filling - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1953
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) при помощи двух стилей DRAW_FILLING закрашивает области от 100 до индикатора (верхняя область) и от индикатора до 0. Индикатор имеет два настраиваемых, через входные параметры, уровня ('RSI: Level UP' и 'RSI: Level DOWN') 

RSI Filling

Рис. 1. RSI Filling

Такое представление с заливками позволяет по-новому взглянуть на RSI.

    Three TRIX Three TRIX

    Три линии iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) в одном подокне

    iMACD Crossovers iMACD Crossovers

    Выбор сигналов 'Пересечения' для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    iMACD Crossovers 2 iMACD Crossovers 2

    Выбор сигналов 'Пересечения' для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Доработка первой версии

    TRIX Color N Bars TRIX Color N Bars

    Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нет цвета", "тренд вверх" и "тренд вниз"