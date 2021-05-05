Идея индикатора

Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) при помощи двух стилей DRAW_FILLING закрашивает области от 100 до индикатора (верхняя область) и от индикатора до 0. Индикатор имеет два настраиваемых, через входные параметры, уровня ('RSI: Level UP' и 'RSI: Level DOWN')





Рис. 1. RSI Filling

Такое представление с заливками позволяет по-новому взглянуть на RSI.