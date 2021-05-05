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RSI Filling - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iRSI (Relative Strength Index, RSI) при помощи двух стилей DRAW_FILLING закрашивает области от 100 до индикатора (верхняя область) и от индикатора до 0. Индикатор имеет два настраиваемых, через входные параметры, уровня ('RSI: Level UP' и 'RSI: Level DOWN')
Рис. 1. RSI Filling
Такое представление с заливками позволяет по-новому взглянуть на RSI.
Три линии iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) в одном подокнеiMACD Crossovers
Выбор сигналов 'Пересечения' для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)
Выбор сигналов 'Пересечения' для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Доработка первой версииTRIX Color N Bars
Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нет цвета", "тренд вверх" и "тренд вниз"