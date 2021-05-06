Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iOsMA Saucer and Crossing Simple - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1528
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая стратегия
Советник работает и создаёт индикатор iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. Проверка сигналов и трейлинг - только в момент рождения нового бара. Используется два сигнала - 'Saucer' и 'Crossing the zero line'. Размер лота - только постоянный. Нет ограничения по времени торговли, нет ограничения по типу торговли (BUY или SELL).
Торговые сигналы:
Пример сигналов на открытие позиции BUY, сигналы 'Crossing' и 'Saucer':
Рис. 1. iOsMA Saucer and Crossing Simple.
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть только постоянный (задаётся в 'Lots').
OsMA:
Параметры индикатора OsMA.
Additional features:
Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.
ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нет цвета", "тренд вверх" и "тренд вниз"iMACD Crossovers 2
Выбор сигналов 'Пересечения' для iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Доработка первой версии
Серия индикаторов 'Four Colors' - цветной индикатор iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) на базе четырёх цветовRSI Extrenum levels drawer
Рисует линии по экстренумам RSI