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iOsMA Saucer and Crossing Simple - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1528
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Советник работает и создаёт индикатор iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) на заданном таймфрейме 'Working timeframe'. Проверка сигналов и трейлинг - только в момент рождения нового бара. Используется два сигнала - 'Saucer' и 'Crossing the zero line'. Размер лота - только постоянный. Нет ограничения по времени торговли, нет ограничения по типу торговли (BUY или SELL).

Торговые сигналы:

Пример сигналов на открытие позиции BUY, сигналы 'Crossing' и 'Saucer':

    iOsMA Saucer and Crossing Simple

    Рис. 1. iOsMA Saucer and Crossing Simple.


    Особенности:

    • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
    • Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга

    Теперь подробнее по каждой группе параметров:

    Trading settings:

    'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

    'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.

    Как работает трейлинг показано в картинках в коде TrailingStop.

    Position size management (lot calculation)

    Лот может быть только постоянный (задаётся в 'Lots').

    OsMA:

    Параметры индикатора OsMA.

    Additional features:

    Флаг 'Positions: Only one' выставленный в 'true' разрешает советнику иметь в рынке не более одной позиции.

    ВНИМАНИЕ: 'Positions: Only one' выставленный в 'true' не отменяет действие 'Positions: Close opposite' выставленный в 'true'! Другими словами: сначала будет закрыта противоположная позиция(позиции)

    Additional features

    За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Интересный флаг 'Positions: Close opposite' - при выставлении его в 'true' перед открытием позиции гарантированно удаляет противоположные позиции. 'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.

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