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Индикаторы

OsMA Four Colors - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2437
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) в виде цветной гистограммы (используется стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM). Гистограмма может быть раскрашена в четыре цвета. Раскраска зависит от того, ниже или выше нуля находится столбик гистограммы, а также сравнивается текущий столбик и предыдущий. 

Схема раскраски (она есть в коде индикатора):

      /*
       'OsMA' > previous OsMA && 'OsMA' < 0.0 -> 'Color'=1.0
       'OsMA' > previous OsMA && 'OsMA' > 0.0 -> 'Color'=2.0
       'OsMA' < previous OsMA && 'OsMA' > 0.0 -> 'Color'=3.0
       'OsMA' < previous OsMA && 'OsMA' < 0.0 -> 'Color'=4.0
      */

Вид стандартного OsMA индикатора и OsMA Four Colors:

OsMA Four Colors

Рис. 1. OsMA Four Colors в сравнении с обычным OsMA

    iOsMA Saucer and Crossing Simple iOsMA Saucer and Crossing Simple

    Простой советник (облегченный) по индикатору iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA)

    TRIX Color N Bars TRIX Color N Bars

    Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нет цвета", "тренд вверх" и "тренд вниз"

    RSI Extrenum levels drawer RSI Extrenum levels drawer

    Рисует линии по экстренумам RSI

    iSAR Two Timeframes iSAR Two Timeframes

    Торговая стратегия на двух индикаторах iSAR (Parabolic SAR, SAR) - главный индикатор ('Filter') на таймфрейме 'SAR Filter: timeframe' задаёт тип сигнала, а iSAR на 'Working timeframe' ожидает подтверждения