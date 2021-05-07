Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OsMA Four Colors - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2437
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Индикатор iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) в виде цветной гистограммы (используется стиль рисования DRAW_COLOR_HISTOGRAM). Гистограмма может быть раскрашена в четыре цвета. Раскраска зависит от того, ниже или выше нуля находится столбик гистограммы, а также сравнивается текущий столбик и предыдущий.
Схема раскраски (она есть в коде индикатора):
/*
'OsMA' > previous OsMA && 'OsMA' < 0.0 -> 'Color'=1.0
'OsMA' > previous OsMA && 'OsMA' > 0.0 -> 'Color'=2.0
'OsMA' < previous OsMA && 'OsMA' > 0.0 -> 'Color'=3.0
'OsMA' < previous OsMA && 'OsMA' < 0.0 -> 'Color'=4.0
*/
Вид стандартного OsMA индикатора и OsMA Four Colors:
Рис. 1. OsMA Four Colors в сравнении с обычным OsMA
Простой советник (облегченный) по индикатору iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA)TRIX Color N Bars
Индикатор iTRIX (Triple Exponential Average, TRIX) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нет цвета", "тренд вверх" и "тренд вниз"
Рисует линии по экстренумам RSIiSAR Two Timeframes
Торговая стратегия на двух индикаторах iSAR (Parabolic SAR, SAR) - главный индикатор ('Filter') на таймфрейме 'SAR Filter: timeframe' задаёт тип сигнала, а iSAR на 'Working timeframe' ожидает подтверждения