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Индикаторы

Delta3MCH for MT5 - индикатор для MetaTrader 5

VLADISLAV AKINDINOV
VLADISLAV AKINDINOV

VLADISLAV AKINDINOV

4.1 (10)
28 продуктов 5 кодов 24 комментария
Просмотров:
3089
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор рисует графики дельт треугольника: 2 пары и их кросс. Основным расчетом является расчет первых 2-х (основных) пар, по которым рассчитывается корреляция и которые можно вывести отдельно на график, отключив опцию Triangle (треугольник). Задаются периоды расчета и перерасчета максимальных дельт. Есть возможность задать уровни в процентах от максимальных рассчитанных, при пересечении которых будет выводится сообщение. Уровни задаются положительными значениями, но работают и в положительном и в отрицательном направлении движения графика дельты. Чтобы можно было на одном графике выводить несколько индикаторов, предусмотрен идентификатор Id - должен быть разным и задаваться цифрами или символами или их комбинацией.

Индикатор можно использовать для парного трейдинга или торговли треугольником.

Аналог для МТ4 https://www.mql5.com/ru/code/31670



Custom RSI Signal Custom MA Trend Custom RSI Signal Custom MA Trend

Стратегия на базе пользовательских индикаторов 'RSI Custom Smoothing 3' и 'MA Color N Bars'

iRVI Target Profit Martingale iRVI Target Profit Martingale

Стратегия на базе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Виртуальный Тейк Профит. Мартингейл

Follow the price Simple Follow the price Simple

Советник двигает отложенные ордера за ценой. Два вида трейлинга.

Limit Candles Limit Candles

Закрашенные свечи, только если их размер более указанного