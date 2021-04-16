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Delta3MCH for MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рисует графики дельт треугольника: 2 пары и их кросс. Основным расчетом является расчет первых 2-х (основных) пар, по которым рассчитывается корреляция и которые можно вывести отдельно на график, отключив опцию Triangle (треугольник). Задаются периоды расчета и перерасчета максимальных дельт. Есть возможность задать уровни в процентах от максимальных рассчитанных, при пересечении которых будет выводится сообщение. Уровни задаются положительными значениями, но работают и в положительном и в отрицательном направлении движения графика дельты. Чтобы можно было на одном графике выводить несколько индикаторов, предусмотрен идентификатор Id - должен быть разным и задаваться цифрами или символами или их комбинацией.
Индикатор можно использовать для парного трейдинга или торговли треугольником.
Аналог для МТ4 https://www.mql5.com/ru/code/31670
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