CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

CHO Color N Bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1602
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Индикатор iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) определяет тренд на заданном отрезке (параметр 'CHO: trend N Bars'). Всего может быть три вида тренда: тренда нет, тренд вверх и тренд вниз. Отображение цвета реализовано при помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_LINE.

CHO Color N Bars

Рис. 1. CHO Color N Bars

Справка по трактовке индикатора: Chaikin Oscillator.

    Spread Control Spread Control

    Просмотр спреда

    Repaint Event Objects Repaint Event Objects

    Замена цвета событий календаря на графике

    CHO Color N Bars Extremum CHO Color N Bars Extremum

    iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_LINE показывает три состояния тренда: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз". Дополнительно в индикаторном окне отображаются экстремумы

    iRVI Target Profit iRVI Target Profit

    Стратегия на базе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Виртуальный Тейк Профит.