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CHO Color N Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) определяет тренд на заданном отрезке (параметр 'CHO: trend N Bars'). Всего может быть три вида тренда: тренда нет, тренд вверх и тренд вниз. Отображение цвета реализовано при помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_LINE.
Рис. 1. CHO Color N Bars
Справка по трактовке индикатора: Chaikin Oscillator.
Spread Control
Просмотр спредаRepaint Event Objects
Замена цвета событий календаря на графике
CHO Color N Bars Extremum
iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_LINE показывает три состояния тренда: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз". Дополнительно в индикаторном окне отображаются экстремумыiRVI Target Profit
Стратегия на базе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Виртуальный Тейк Профит.