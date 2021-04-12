Идея индикатора

Индикатор iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) определяет тренд на заданном отрезке (параметр 'CHO: trend N Bars'). Всего может быть три вида тренда: тренда нет, тренд вверх и тренд вниз. Отображение цвета реализовано при помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_LINE.





Рис. 1. CHO Color N Bars

Справка по трактовке индикатора: Chaikin Oscillator.