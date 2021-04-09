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Repaint Event Objects - скрипт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1515
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Идея скрипта

На графиках я использую отображение событий календаря - но стандартная расцветка  просто удручает и нет никаких для её изменения. Поэтому я написал скрипт, который позволяет заменить цвета главных событий и удалить все менее значимые события.

Repaint Event Objects

Рис. 1. График ПОСЛЕ применения Repaint Event Objects


Repaint Event Objects

Рис. 2. График ДО применения Repaint Event Objects

    Hull moving average Channel Hull moving average Channel

    На основе кода ( Hull moving average ) - в одном окне два индикатора 'Hull moving average' образуют канал

    iMA Breakout and Reverse Simple iMA Breakout and Reverse Simple

    Максимально облегченная (по коду) стратегия на пробое ценой индикатора iMA (Moving Average, MA) и последующем возврате цены

    Spread Control Spread Control

    Просмотр спреда

    CHO Color N Bars CHO Color N Bars

    iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_LINE показывает три состояния тренда: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"