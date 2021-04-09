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Repaint Event Objects - скрипт для MetaTrader 5
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Идея скрипта
На графиках я использую отображение событий календаря - но стандартная расцветка просто удручает и нет никаких для её изменения. Поэтому я написал скрипт, который позволяет заменить цвета главных событий и удалить все менее значимые события.
Рис. 1. График ПОСЛЕ применения Repaint Event Objects
Рис. 2. График ДО применения Repaint Event Objects
На основе кода ( Hull moving average ) - в одном окне два индикатора 'Hull moving average' образуют каналiMA Breakout and Reverse Simple
Максимально облегченная (по коду) стратегия на пробое ценой индикатора iMA (Moving Average, MA) и последующем возврате цены
Просмотр спредаCHO Color N Bars
iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_LINE показывает три состояния тренда: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"