Идея скрипта

На графиках я использую отображение событий календаря - но стандартная расцветка просто удручает и нет никаких для её изменения. Поэтому я написал скрипт, который позволяет заменить цвета главных событий и удалить все менее значимые события.





Рис. 1. График ПОСЛЕ применения Repaint Event Objects









Рис. 2. График ДО применения Repaint Event Objects