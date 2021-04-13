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iRVI Target Profit - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Стратегия основана на сигналах индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Используется два вида сигнала: пересечение ниже нуля и пересечение выше нуля
Рис. 1. Сигналы индикатора iRVI
Так у советника нет ни Тейк профит, ни Стоп лосс ни Трейлинга, то советник закрывает позиции, когда прибыль от неттинговой цены составит 'Target Profit' или более. Когда есть открытая позиция, советник продолжает открываться только только в этом направлении.
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок' (это внутренний параметр, он не вынесен во входные параметры и это не имеет отношения к параметру 'Only one positions')
- Параметр 'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит и Трейлинга
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
'Pips Or Points: ' задаёт стандарт расчёта Стоп лосс, Тейк профит, Трейлинга и Отступа. Может быть 'Pips (1.00045-1.00055=1 pips)' или 'Points (1.00045-1.00055=10 points)'. Любой из параметров ('Stop Loss', 'Take Profit', 'Trailing Stop') можно отключить - для этого выбранный параметр установите в '0.0'.
'Target Profit' - прибыль от неттинговой цены позиций
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
RVI:
Параметр индикатора iRVI
Additional features:
За переворот сигналов отвечает флаг 'Positions: Reverse'. Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_LINE показывает три состояния тренда: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз". Дополнительно в индикаторном окне отображаются экстремумыCHO Color N Bars
iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_LINE показывает три состояния тренда: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"
Стратегия по пользовательскому индикатору 'RSI Dual Intersection'iRVI Target Profit Martingale
Стратегия на базе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Виртуальный Тейк Профит. Мартингейл