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Индикаторы

CHO Color N Bars Extremum - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1893
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Идея индикатора

Версия индикатора CHO Color N Bars - теперь индикатор в своём подокне, при помощи стиля DRAW_ARROW, отображает экстремумы. 

    CHO Color N Bars Extremum

    Рис. 1. CHO Color N Bars Extremum

    Основное описание сигналов индикатора дано в справке: iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO). 

      CHO Color N Bars CHO Color N Bars

      iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_LINE показывает три состояния тренда: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"

      Spread Control Spread Control

      Просмотр спреда

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