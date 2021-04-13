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CHO Color N Bars Extremum - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Версия индикатора CHO Color N Bars - теперь индикатор в своём подокне, при помощи стиля DRAW_ARROW, отображает экстремумы.
Рис. 1. CHO Color N Bars Extremum
Основное описание сигналов индикатора дано в справке: iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO).
CHO Color N Bars
iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_LINE показывает три состояния тренда: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"Spread Control
Просмотр спреда
iRVI Target Profit
Стратегия на базе индикатора iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Виртуальный Тейк Профит.RSI Dual Intersection EA
Стратегия по пользовательскому индикатору 'RSI Dual Intersection'