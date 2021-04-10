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Индикаторы

Spread Control - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2318
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея индикатора

Индикатор создавался в первую очередь для визуального контроля за изменением спреда на исторических данных в тестере стратегий. Именно поэтому рекомендуется данный индикатор в тестере стратегий запускать в режиме "Каждый тик на основе реальных данных".

Индикатор имеет два буфера, которые показывают максимальный и минимальный спред в баре.

    Spread Control

    Рис. 1. Spread Control в тестере стратегий

    Кстати, при работе индикатора рекомендую также смотреть в окно 'Data Window' в графу "Спред" ...

      Repaint Event Objects Repaint Event Objects

      Замена цвета событий календаря на графике

      Hull moving average Channel Hull moving average Channel

      На основе кода ( Hull moving average ) - в одном окне два индикатора 'Hull moving average' образуют канал

      CHO Color N Bars CHO Color N Bars

      iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_LINE показывает три состояния тренда: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"

      CHO Color N Bars Extremum CHO Color N Bars Extremum

      iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_LINE показывает три состояния тренда: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз". Дополнительно в индикаторном окне отображаются экстремумы