Идея индикатора

Индикатор создавался в первую очередь для визуального контроля за изменением спреда на исторических данных в тестере стратегий. Именно поэтому рекомендуется данный индикатор в тестере стратегий запускать в режиме "Каждый тик на основе реальных данных".

Индикатор имеет два буфера, которые показывают максимальный и минимальный спред в баре.





Рис. 1. Spread Control в тестере стратегий

Кстати, при работе индикатора рекомендую также смотреть в окно 'Data Window' в графу "Спред" ...