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Spread Control - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор создавался в первую очередь для визуального контроля за изменением спреда на исторических данных в тестере стратегий. Именно поэтому рекомендуется данный индикатор в тестере стратегий запускать в режиме "Каждый тик на основе реальных данных".
Индикатор имеет два буфера, которые показывают максимальный и минимальный спред в баре.
Рис. 1. Spread Control в тестере стратегий
Кстати, при работе индикатора рекомендую также смотреть в окно 'Data Window' в графу "Спред" ...
Замена цвета событий календаря на графикеHull moving average Channel
На основе кода ( Hull moving average ) - в одном окне два индикатора 'Hull moving average' образуют канал
iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_LINE показывает три состояния тренда: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз"CHO Color N Bars Extremum
iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) при помощи графического стиля DRAW_COLOR_LINE показывает три состояния тренда: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз". Дополнительно в индикаторном окне отображаются экстремумы