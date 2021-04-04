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Индикаторы

The Decycler II - индикатор для MetaTrader 5

John Ehlers
Опубликовал:
Andrei Novichkov
Andrei Novichkov

Andrei Novichkov

4.7 (24)
Разработка для MetaTrader 4 и 5, NinjaTrader 7 и 8
Переводы с Pine
Telegram: https://t.me/fxstill (Literature on cryptocurrencies, development and code)
18 продуктов 19 статей 42 кода 408 комментариев
Просмотров:
1922
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Это вторая версия индикатора. Первую можно увидеть здесь. В данном индикаторе применен фильтр верхних частот для сглаживания.  Покупайте, когда линия индикатора синяя, и продавайте, когда она красная. Подробности можно прочитать в статье "Stocks & Commodities V. 33:09", стр.12-15.  Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать версии для других платформ с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!


Fractals Fibo 2 Fractals Fibo 2

Индикатор строит графический объект OBJ_FIBO по двум последним фракталам

MACD Extremum Separate Window MACD Extremum Separate Window

Индикатор показывает в подокне экстремумы индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Количество баров для определения экстремума можно задавать

MACD Four Colors 2 MACD Four Colors 2

На базе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - гистограмма в четырёх цветах

MA Color N Bars Filling MA Color N Bars Filling

Индикатор iMA (Moving Average, MA) на базе графического стиля DRAW_COLOR_LINE - отображает три цвета: "нейтральный", "тренд вверх" и "тренд вниз". Вариации на тему индикатора 'MA Color N Bars'