Это вторая версия индикатора. Первую можно увидеть здесь. В данном индикаторе применен фильтр верхних частот для сглаживания. Покупайте, когда линия индикатора синяя, и продавайте, когда она красная. Подробности можно прочитать в статье "Stocks & Commodities V. 33:09", стр.12-15. Версия для MetaTrader 4 здесь представлена не будет. Скачать версии для других платформ с исходным кодом можно через мой Telegram канал. Ссылка на канал есть в моем профиле. Не забывайте подписываться!



