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Fractals Fibo 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
Новое:
объект 'Fibonacci Retracement' меняет цвет в зависимости от направления. Цвета задаются теперь в 'Fibo color UP' и 'Fibo color DOWN'.
Индикатор показывает всегда один объект OBJ_FIBO ( Fibonacci Retracement ) построенный по двум последним (гарантированно сформировавшимся) фракталам. При этом индикатор не воспринимает фрактал, если он идет в том же направлении, что и предыдущий. Например обнаружены фракталы 'DOWN', 'UP' и появился снова фрактал 'UP' - вот этот новый фрактал будет проигнорирован и индикатора будет ждать фрактал 'DOWN'.
Ещё один момент: самый правый бар на котором ищется фрактал - это бар #3 (то есть бар #2, #1 и #0 не участвуют).
Правило построения: '0' объекта всегда правее на графике.
Рис. 1. Fractals Fibo 2
Индикатор показывает в подокне экстремумы индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Количество баров для определения экстремума можно задаватьMA Color N Bars iAC
Если есть тренд (определяется по пользовательскому индикатору 'MA Color N Bars'), ожидаем отскок цены по стандартному осциллятору iAC (Acceleration Oscillator, AC). Полная версия советника 'MA Color N Bars iAC Simple'
Индикатор по статье John Ehlers-а в журнале "Stocks & Commodities V. 33:09", стр.12-15MACD Four Colors 2
На базе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - гистограмма в четырёх цветах