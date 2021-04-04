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Индикаторы

Fractals Fibo 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2896
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Принцип работы

Новое:

объект 'Fibonacci Retracement' меняет цвет в зависимости от направления. Цвета задаются теперь в 'Fibo color UP' и 'Fibo color DOWN'.

    Индикатор показывает всегда один объект OBJ_FIBO ( Fibonacci Retracement ) построенный по двум последним (гарантированно сформировавшимся) фракталам. При этом индикатор не воспринимает фрактал, если он идет в том же направлении, что и предыдущий. Например обнаружены фракталы 'DOWN', 'UP' и появился снова фрактал 'UP' - вот этот новый фрактал будет проигнорирован и индикатора будет ждать фрактал 'DOWN'. 

    Ещё один момент: самый правый бар на котором ищется фрактал - это бар #3 (то есть бар #2, #1 и #0 не участвуют).

    Правило построения: '0' объекта всегда правее на графике.

    Fractals Fibo 2

    Рис. 1. Fractals Fibo 2

    MACD Extremum Separate Window MACD Extremum Separate Window

    Индикатор показывает в подокне экстремумы индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Количество баров для определения экстремума можно задавать

    MA Color N Bars iAC MA Color N Bars iAC

    Если есть тренд (определяется по пользовательскому индикатору 'MA Color N Bars'), ожидаем отскок цены по стандартному осциллятору iAC (Acceleration Oscillator, AC). Полная версия советника 'MA Color N Bars iAC Simple'

    The Decycler II The Decycler II

    Индикатор по статье John Ehlers-а в журнале "Stocks & Commodities V. 33:09", стр.12-15

    MACD Four Colors 2 MACD Four Colors 2

    На базе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) - гистограмма в четырёх цветах