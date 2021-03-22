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Советники

CCI and Martin plus Trend - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2318
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Описание

Советник использует значение индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) на последних четырех барах и цены Open и Close на последних трех барах. При этом сигнал на открытие позиции проверяется, если до закрытия текущего бара остается менее 20 секунд (отмечу, что такое решение встречается очень редко) и если на данный момент нет ни одной позиции открытой данным советником. Дополнительно определятся тренд по индикатору 'MA on ATR Color N bars'


Условия открытия позиций

         //--- BUY
         if(cci[1]<5.0 && cci[2]<cci[3] && cci[1]<cci[2] && cci[0]>cci[1] &&
            rates[2].open>rates[2].close && rates[1].open>rates[1].close &&
            rates[0].open<rates[0].close && rates[1].open<rates[0].close && ma_color[0]==1.0)

         //--- SELL
         if(cci[1]>-5 && cci[2]>cci[3] && cci[1]>cci[2] && cci[0]<cci[1] &&
            rates[2].open<rates[2].close && rates[1].open<rates[1].close  &&
            rates[0].open>rates[0].close && rates[1].open>rates[0].close && ma_color[0]==2.0)

где:

  • cci[] - массив значений индикатора CCI;
  • open[] и close[] - массивы цен открытия и закрытия соответственно;
  • color[] - цвет пользовательского индикатора


Основные торговые настройки

  • Lots - объем позиций постоянный (если отключены мартингейл и пошаговое увеличение объема) или же это начальный лот для мартингейла и пошагового увеличения объема;
  • Stop Loss - Стоп Лосс ("0.0" → выключение параметра);
  • Take Profit - Тейк Профит ("0.0" → выключение параметра);
  • Trailing Stop - трейлинг ("0.0" → выключение параметра);
  • Trailing Step - шаг трейлинга.


Настройки индикатора CCI

  • CCI: averaging period - период усреднения;
  • CCI: type of price - тип цены, на основании которой рассчитывается индикатор.


Объем позиций

Может задаваться одним из способов:

  • постоянный лот (Lots);
  • мартингейл (Use martingale);
  • пошаговое увеличение объема (Use step by step).
Внимание: не допускается одновременное использование мартингейл и пошаговое увеличение объема! Необходимо выбрать какой-то один способ или отключать оба.

Подробнее о двух последних способах задания объема позиций:


Мартингейл

Применяется только в случае наличия в торговой истории убыточной позиции (или позиций). Основные настройки:

  • Use martingale - флаг использовать Мартингейл;
  • Martingale coefficient - коэффициент увеличения объема позиции;
  • Ordinal number of the losing trade - порядковый номер убыточной сделки, начиная с которой будет производится увеличение объема;
  • Maximum number of multiplications - максимальное количество увеличений объема позиций подряд.


Пошаговое увеличение объема

Может применяться или к серии убыточных или к серии прибыльных позиций. Основные настройки:

  • Use step by step - флаг использовать пошаговое увеличение лота;
  • Step lots - шаг увеличения объема позиции;
  • Maximum lots - максимальный объем который можно использовать при пошаговом увеличении лота;
  • Use step after... - применять пошаговое увеличение объема после:
    • ... losing - убыточной сделки;
    • ... profitable - прибыльной сделки.

При использовании мартингейла кроме параметров мартингейла также важно подобрать параметры Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop и Trailing Step.

В zip архиве два файла: 'Settings.ini' - настройки тестера (вкладка Settings) и 'Inputs.set' - параметры советника (вкладка Inputs). И вот такой результат можно получить:

CCI and Martin plus Trend

Рис. 1. CCI and Martin plus Trend


Shadow Percentage Histogram Shadow Percentage Histogram

Гистограмма отображает высоту верхней и нижней тени в процентах от размера свечи

Algorithm manually automate Algorithm manually automate

Эксперт для Автоматизации Ручной торговли.

Cumulative candle Cumulative candle

Кумулятивная свеча

iRSI Martingale iRSI Martingale

Мартингейл на основе сигналов индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)