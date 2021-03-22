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CCI and Martin plus Trend - эксперт для MetaTrader 5
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Описание
Советник использует значение индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) на последних четырех барах и цены Open и Close на последних трех барах. При этом сигнал на открытие позиции проверяется, если до закрытия текущего бара остается менее 20 секунд (отмечу, что такое решение встречается очень редко) и если на данный момент нет ни одной позиции открытой данным советником. Дополнительно определятся тренд по индикатору 'MA on ATR Color N bars'
Условия открытия позиций
//--- BUY if(cci[1]<5.0 && cci[2]<cci[3] && cci[1]<cci[2] && cci[0]>cci[1] && rates[2].open>rates[2].close && rates[1].open>rates[1].close && rates[0].open<rates[0].close && rates[1].open<rates[0].close && ma_color[0]==1.0) //--- SELL if(cci[1]>-5 && cci[2]>cci[3] && cci[1]>cci[2] && cci[0]<cci[1] && rates[2].open<rates[2].close && rates[1].open<rates[1].close && rates[0].open>rates[0].close && rates[1].open>rates[0].close && ma_color[0]==2.0)
где:
- cci[] - массив значений индикатора CCI;
- open[] и close[] - массивы цен открытия и закрытия соответственно;
- color[] - цвет пользовательского индикатора
Основные торговые настройки
- Lots - объем позиций постоянный (если отключены мартингейл и пошаговое увеличение объема) или же это начальный лот для мартингейла и пошагового увеличения объема;
- Stop Loss - Стоп Лосс ("0.0" → выключение параметра);
- Take Profit - Тейк Профит ("0.0" → выключение параметра);
- Trailing Stop - трейлинг ("0.0" → выключение параметра);
- Trailing Step - шаг трейлинга.
Настройки индикатора CCI
- CCI: averaging period - период усреднения;
- CCI: type of price - тип цены, на основании которой рассчитывается индикатор.
Объем позиций
Может задаваться одним из способов:
- постоянный лот (Lots);
- мартингейл (Use martingale);
- пошаговое увеличение объема (Use step by step).
Подробнее о двух последних способах задания объема позиций:
Мартингейл
Применяется только в случае наличия в торговой истории убыточной позиции (или позиций). Основные настройки:
- Use martingale - флаг использовать Мартингейл;
- Martingale coefficient - коэффициент увеличения объема позиции;
- Ordinal number of the losing trade - порядковый номер убыточной сделки, начиная с которой будет производится увеличение объема;
- Maximum number of multiplications - максимальное количество увеличений объема позиций подряд.
Пошаговое увеличение объема
Может применяться или к серии убыточных или к серии прибыльных позиций. Основные настройки:
- Use step by step - флаг использовать пошаговое увеличение лота;
- Step lots - шаг увеличения объема позиции;
- Maximum lots - максимальный объем который можно использовать при пошаговом увеличении лота;
- Use step after... - применять пошаговое увеличение объема после:
- ... losing - убыточной сделки;
- ... profitable - прибыльной сделки.
При использовании мартингейла кроме параметров мартингейла также важно подобрать параметры Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop и Trailing Step.
В zip архиве два файла: 'Settings.ini' - настройки тестера (вкладка Settings) и 'Inputs.set' - параметры советника (вкладка Inputs). И вот такой результат можно получить:
Рис. 1. CCI and Martin plus Trend
Гистограмма отображает высоту верхней и нижней тени в процентах от размера свечиAlgorithm manually automate
Эксперт для Автоматизации Ручной торговли.
Кумулятивная свечаiRSI Martingale
Мартингейл на основе сигналов индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)