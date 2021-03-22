CCI and Martin plus Trend

Описание



Советник использует значение индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI) на последних четырех барах и цены Open и Close на последних трех барах. При этом сигнал на открытие позиции проверяется, если до закрытия текущего бара остается менее 20 секунд (отмечу, что такое решение встречается очень редко) и если на данный момент нет ни одной позиции открытой данным советником. Дополнительно определятся тренд по индикатору 'MA on ATR Color N bars'





Условия открытия позиций

if (cci[ 1 ]< 5.0 && cci[ 2 ]<cci[ 3 ] && cci[ 1 ]<cci[ 2 ] && cci[ 0 ]>cci[ 1 ] && rates[ 2 ].open>rates[ 2 ].close && rates[ 1 ].open>rates[ 1 ].close && rates[ 0 ].open<rates[ 0 ].close && rates[ 1 ].open<rates[ 0 ].close && ma_color[ 0 ]== 1.0 ) if (cci[ 1 ]>- 5 && cci[ 2 ]>cci[ 3 ] && cci[ 1 ]>cci[ 2 ] && cci[ 0 ]<cci[ 1 ] && rates[ 2 ].open<rates[ 2 ].close && rates[ 1 ].open<rates[ 1 ].close && rates[ 0 ].open>rates[ 0 ].close && rates[ 1 ].open>rates[ 0 ].close && ma_color[ 0 ]== 2.0 )

где:

cci [] - массив значений индикатора CCI;

[] - массив значений индикатора CCI; open [] и close [] - массивы цен открытия и закрытия соответственно;

[] и [] - массивы цен открытия и закрытия соответственно; color[] - цвет пользовательского индикатора





Основные торговые настройки

Lots - объем позиций постоянный (если отключены мартингейл и пошаговое увеличение объема) или же это начальный лот для мартингейла и пошагового увеличения объема;

- объем позиций постоянный (если отключены мартингейл и пошаговое увеличение объема) или же это начальный лот для мартингейла и пошагового увеличения объема; Stop Loss - Стоп Лосс ("0.0" → выключение параметра);

- Стоп Лосс ("0.0" → выключение параметра); Take Profit - Тейк Профит ("0.0" → выключение параметра);

- Тейк Профит ("0.0" → выключение параметра); Trailing Stop - трейлинг ("0.0" → выключение параметра);

- трейлинг ("0.0" → выключение параметра); Trailing Step - шаг трейлинга.





Настройки индикатора CCI

CCI: averaging period - период усреднения;

- период усреднения; CCI: type of price - тип цены, на основании которой рассчитывается индикатор.





Объем позиций

Может задаваться одним из способов:

постоянный лот ( Lots );

); мартингейл ( Use martingale );

); пошаговое увеличение объема (Use step by step).

Внимание: не допускается одновременное использование мартингейл и пошаговое увеличение объема! Необходимо выбрать какой-то один способ или отключать оба.

Подробнее о двух последних способах задания объема позиций:





Мартингейл

Применяется только в случае наличия в торговой истории убыточной позиции (или позиций). Основные настройки:

Use martingale - флаг использовать Мартингейл;

- флаг использовать Мартингейл; Martingale coefficient - коэффициент увеличения объема позиции;

- коэффициент увеличения объема позиции; Ordinal number of the losing trade - порядковый номер убыточной сделки, начиная с которой будет производится увеличение объема;

- порядковый номер убыточной сделки, начиная с которой будет производится увеличение объема; Maximum number of multiplications - максимальное количество увеличений объема позиций подряд.





Пошаговое увеличение объема

Может применяться или к серии убыточных или к серии прибыльных позиций. Основные настройки:

Use step by step - флаг использовать пошаговое увеличение лота;

- флаг использовать пошаговое увеличение лота; Step lots - шаг увеличения объема позиции;

- шаг увеличения объема позиции; Maximum lots - максимальный объем который можно использовать при пошаговом увеличении лота;

- максимальный объем который можно использовать при пошаговом увеличении лота; Use step after... - применять пошаговое увеличение объема после: ... losing - убыточной сделки; ... profitable - прибыльной сделки.

- применять пошаговое увеличение объема после:

При использовании мартингейла кроме параметров мартингейла также важно подобрать параметры Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop и Trailing Step.

В zip архиве два файла: 'Settings.ini' - настройки тестера (вкладка Settings) и 'Inputs.set' - параметры советника (вкладка Inputs). И вот такой результат можно получить:

Рис. 1. CCI and Martin plus Trend



