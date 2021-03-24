Торговая стратегия

Советник использует сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) - вхождение в зону перекупленности и перепроданности. Нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трелйинга. Сигнал проверяется ТОЛЬКО в момент рождения нового бара.

Особенности применяемого мартингейла:

Позиции набираются только в одном направлении - если будет противоположный сигнал, это будет означать безусловное закрытие текущих позиций и только потом выполнение сигнала. Например в рынке есть несколько позиций BUY открытых этим советником и поступает сигнал на открытие SELL - позиции BUY будут закрыты и затем будет открыта позиция SELL. Увеличение объема следующей позиции только в том случае, если новая цена будет выше предыдущей позиции (правило для BUY позиций) или новая цена будет ниже предыдущей позиции (правило для SELL позиций).

Настройки Мартингейла:

'Money management: Lot OR Risk' - тип расчёта объёма первой позиции, а 'The value for "Money management' - соответственно объём первой позиции. 'Martingale Max Lot' - максимальный объём позиции, 'Martingale Max Total Lots' - максимальный суммарный объём всех позиций - при срабатывании любого ограничения торговый сигнал игнорируется (новая позиция в том же направлении не открывается). 'Martingale Coefficient' - коэффициент увеличения (коэффициент умножается на объём предыдущей позиции).

Торговые сигналы:

В момент рождения нового бара ищем сигналы:

сигнал BUY: индикатор RSI пересекает уровень ' RSI: Value Level Down ' сверху вниз

' сверху вниз сигнал SELL: индикатор RSI пересекает уровень 'RSI: Value Level Up' снизу вверх





Рис. 1. iRSI Martingale





Рис. 2. iRSI Martingale





Рис. 3. iRSI Martingale





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму (' Working timeframe ')

') На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'

Текущий бар - бар #1

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Martingale:

Настройки мартингейла

RSI:

Параметры индикатора RSI.

Additional features:

Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.