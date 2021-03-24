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iRSI Martingale - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая стратегия
Советник использует сигналы от индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) - вхождение в зону перекупленности и перепроданности. Нет ни Стоп лосс, ни Тейк профит, ни Трелйинга. Сигнал проверяется ТОЛЬКО в момент рождения нового бара.
Особенности применяемого мартингейла:
Позиции набираются только в одном направлении - если будет противоположный сигнал, это будет означать безусловное закрытие текущих позиций и только потом выполнение сигнала. Например в рынке есть несколько позиций BUY открытых этим советником и поступает сигнал на открытие SELL - позиции BUY будут закрыты и затем будет открыта позиция SELL.
Увеличение объема следующей позиции только в том случае, если новая цена будет выше предыдущей позиции (правило для BUY позиций) или новая цена будет ниже предыдущей позиции (правило для SELL позиций).
Настройки Мартингейла:
'Money management: Lot OR Risk' - тип расчёта объёма первой позиции, а 'The value for "Money management' - соответственно объём первой позиции. 'Martingale Max Lot' - максимальный объём позиции, 'Martingale Max Total Lots' - максимальный суммарный объём всех позиций - при срабатывании любого ограничения торговый сигнал игнорируется (новая позиция в том же направлении не открывается). 'Martingale Coefficient' - коэффициент увеличения (коэффициент умножается на объём предыдущей позиции).
Торговые сигналы:
В момент рождения нового бара ищем сигналы:
- сигнал BUY: индикатор RSI пересекает уровень 'RSI: Value Level Down' сверху вниз
- сигнал SELL: индикатор RSI пересекает уровень 'RSI: Value Level Up' снизу вверх
Рис. 1. iRSI Martingale
Рис. 2. iRSI Martingale
Рис. 3. iRSI Martingale
Особенности:
- Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')
- На баре может быть только одна сделка 'вход в рынок'
- Текущий бар - бар #1
Теперь подробнее по каждой группе параметров:
Trading settings:
'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаются индикаторы и на котором ищется новый бар.
Position size management (lot calculation)
Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.
Martingale:
Настройки мартингейла
RSI:
Параметры индикатора RSI.
Additional features:
Параметр 'Freeze and StopsLevels Coefficient' задаёт коэффициент для уровней стопов и заморозки для случаев, когда эти уровни для символа равны нулю. Рекомендуется применять значение '3'.
Кумулятивная свечаCCI and Martin plus Trend
Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) плюс управление объемами позиций при помощи Мартингейла. Дополнительно фильтр в виде пользовательского индикатора 'MA Color N Bars'
Два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) в одном подокнеSimilar Candle
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