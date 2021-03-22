Принцип работы

Размер свечи от 'High' до 'Low' принимается за 100%. Если верхняя тень (в процентах от размера свечи) больше или равна 'Upper Shadow: minimum percentage' - этот размер отобразится в гистограмме со знаком '+', если нижняя тень (в процентах от размера свечи) больше или равна 'Bottom Shadow: minimum percentage' - этот размер отобразится в гистограмме со знаком '-'.

Идея индикатора - гистограмма показывает тени, которые больше или равны минимальному значению.





Рис. 1. Shadow Percentage Histogram