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Индикаторы

Shadow Percentage Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1691
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Принцип работы

    Размер свечи от 'High' до 'Low' принимается за 100%. Если верхняя тень (в процентах от размера свечи) больше или равна 'Upper Shadow: minimum percentage' - этот размер отобразится в гистограмме со знаком '+', если нижняя тень (в процентах от размера свечи) больше или равна 'Bottom Shadow: minimum percentage' - этот размер отобразится в гистограмме со знаком '-'.

    Идея индикатора - гистограмма показывает тени, которые больше или равны минимальному значению.

    Shadow Percentage Histogram

    Рис. 1. Shadow Percentage Histogram

    Algorithm manually automate Algorithm manually automate

    Эксперт для Автоматизации Ручной торговли.

    Fractals Fibo Fractals Fibo

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    Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) плюс управление объемами позиций при помощи Мартингейла. Дополнительно фильтр в виде пользовательского индикатора 'MA Color N Bars'

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    Кумулятивная свеча