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Shadow Percentage Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
Размер свечи от 'High' до 'Low' принимается за 100%. Если верхняя тень (в процентах от размера свечи) больше или равна 'Upper Shadow: minimum percentage' - этот размер отобразится в гистограмме со знаком '+', если нижняя тень (в процентах от размера свечи) больше или равна 'Bottom Shadow: minimum percentage' - этот размер отобразится в гистограмме со знаком '-'.
Идея индикатора - гистограмма показывает тени, которые больше или равны минимальному значению.
Рис. 1. Shadow Percentage Histogram
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Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) плюс управление объемами позиций при помощи Мартингейла. Дополнительно фильтр в виде пользовательского индикатора 'MA Color N Bars'Cumulative candle
Кумулятивная свеча