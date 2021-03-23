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Индикаторы

Cumulative candle - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2339
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Принцип работы

    Индикатор считает бары которые идут друг за другом в одном направлении - как одну свечу и отображает итоговое значение цены 'High' и 'Low' для этой свечи

    Cumulative candle

    Рис. 1. Cumulative candle

    CCI and Martin plus Trend CCI and Martin plus Trend

    Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) плюс управление объемами позиций при помощи Мартингейла. Дополнительно фильтр в виде пользовательского индикатора 'MA Color N Bars'

    Shadow Percentage Histogram Shadow Percentage Histogram

    Гистограмма отображает высоту верхней и нижней тени в процентах от размера свечи

    iRSI Martingale iRSI Martingale

    Мартингейл на основе сигналов индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)

    RSI Dual RSI Dual

    Два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) в одном подокне