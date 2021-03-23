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Cumulative candle - индикатор для MetaTrader 5
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Принцип работы
Индикатор считает бары которые идут друг за другом в одном направлении - как одну свечу и отображает итоговое значение цены 'High' и 'Low' для этой свечи
Рис. 1. Cumulative candle
CCI and Martin plus Trend
Советник по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI) плюс управление объемами позиций при помощи Мартингейла. Дополнительно фильтр в виде пользовательского индикатора 'MA Color N Bars'Shadow Percentage Histogram
Гистограмма отображает высоту верхней и нижней тени в процентах от размера свечи
iRSI Martingale
Мартингейл на основе сигналов индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)RSI Dual
Два индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI) в одном подокне